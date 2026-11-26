El Senado de Argentina aprobó la reforma electoral que suspende las PASO en 2027, una medida estratégica del gobierno de Javier Milei para optimizar la campaña de reelección y estabilizar el mercado.

El Senado de la Nación Argentina aprobó en general la reforma electoral que contempla la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. La iniciativa se concretó con 43 votos a favor y 29 en contra, tras un debate de casi cinco horas, y representa una victoria central para el presidente Javier Milei, quien considera este movimiento una pieza estratégica para su campaña de reelección.

Estrategia Política y Alianzas Parlamentarias

La aprobación del proyecto depende del bloque La Libertad Avanza (LLA), que cuenta con 21 senadores propios, y de alianzas críticas con la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido de la Concertación (PRO) y diversos bloques provinciales. La senadora Claudia Ledesma Bacon, jefa del bloque oficialista, lideró las negociaciones finales para pulir los detalles con los senadores dialoguistas. El apoyo de gobernadores de Salta, Neuquén, Chubut, Misiones y Santa Cruz fue determinante para alcanzar la mayoría necesaria en esta cámara.

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Motivaciones Económicas y Control del Mercado

El gobierno justifica la medida argumentando un ahorro fiscal estimado en u$s200 millones por parte del ministro Gustavo Santilli, aunque la lógica política subyacente es prevenir volatilidad financiera. La cúpula libertaria teme que un mal resultado en las primarias altere la confianza de los mercados, dispare el valor del dólar y complique la gestión antes de las elecciones generales, tal como sucedió con Mauricio Macri en 2019. Se busca evitar cimbronazos económicos que puedan ocurrir antes del comicio.

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Críticas de la Oposición y Peronismo

La bancada peronista lideró el rechazo, acusando al oficialismo de querer inclinar la cancha a su favor en 2027. Sectores opositores, incluyendo al jefe de la bancada Sergio Massa y al gobernador Axel Kicillof, argumentan que la reforma expone una debilidad del gobierno y que la ausencia de primarias podría forzar la unidad de la oposición. Kicillof se vería especialmente afectado, ya que tiene más posibilidades de ganar en un escenario de primaria abierta que en uno cerrado.

Detalles Técnicos y Futuro Electoral

El núcleo del proyecto es la suspensión de las PASO únicamente para 2027, manteniendo la figura en la legislación para posibles retornos en 2029. Además, el texto incorpora cambios en la Boleta Única en Papel, que debutó en 2025, permitiendo al elector marcar un único casillero para todas las categorías. La sanción definitiva en la Cámara de Diputados se gestionará mediante sesiones extraordinarias en diciembre.