El Senado de Argentina aprobó la reforma política con 43 votos afirmativos. La normativa elimina PASO 2027, implementa Ficha Limpia y modifica la Boleta Única.

El Senado de la Nación Argentina otorgó la media sanción definitiva a la reforma política impulsada por el Ejecutivo, marcando un cambio estructural en el sistema electoral nacional. Esta aprobación histórica se concreta con la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) programadas para 2027 y la introducción de la Ficha Limpia en las elecciones.

Votación y Composición del Pleno

El oficialismo consolidó su mayoría necesaria para avanzar con las modificaciones legales mediante un resultado tajante en la cámara alta. La sesión finalizó con 43 votos afirmativos a favor de la iniciativa, respaldados por una amplia coalición que asegura la viabilidad del proyecto.

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Contra esta transformación del sistema electoral se posicionaron 29 senadores que emitieron votos negativos, demostrando la profunda división política en el cuerpo legislativo. El escrutinio arrojó cero abstenciones, lo que significa que todos los miembros presentes tomaron una posición clara sobre el futuro del marco regulatorio electoral.

Eliminación del Sistema PASO y Cambios en Boletas

El punto más polémico y transformador de la nueva legislación es la supresión del proceso de primarias para la próxima temporada electoral. La reforma elimina explícitamente las PasO, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PAsO) en 2027, reduciendo significativamente la complejidad del calendario político y los costos operativos para los partidos.

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Paralelamente, se dispone la modificación de la Boleta Única de Papel, una herramienta central del voto argentino. Este ajuste busca modernizar los mecanismos de sufragio, aunque la legislación mantiene el formato físico en papel para garantizar la traza auditada de los comicios, diferenciándose de propuestas anteriores que apuntaban al voto totalmente electrónico.

Flexibilización de Veda y Nuevos Debates

El texto legal también aborda la tensión entre la libertad de expresión y la equidad en la campaña electoral al flexibilizar la veda electoral vigente. Esta medida permite que la actividad política y los debates continúen más allá de los límites temporales estrictos que actualmente regulan el período previo a la jornada de votación.

Adicionalmente, la normativa pone fin a la obligatoriedad del debate de candidatos, una tradición que ha sido disputada por diversos sectores. Al quitar la exigencia legal de que todos los candidatos participen en foros televisivos y radiales, se delega esta responsabilidad a los medios de comunicación y a las propias estructuras partidarias.

Implementación de Ficha Limpia y Legisladores

Un pilar fundamental del cambio normativo es la incorporación definitiva de la Ficha Limpia al proceso de habilitación de candidaturas. Este requisito busca inhabilitar automáticamente a cualquier persona con condenas judiciales firmes, elevando el perfil ético de quienes buscan representación popular.

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Los 43 votos afirmativos provienen de una lista numerada de senadores oficiales, incluyendo a Maximiliano Abad, Carmen Arce y Vilma Benegas Lynch, entre otros. La oposición, con 29 votos negativos, contó con la participación de figuras destacadas como María Kirchner y Daniel Capitanich, quienes rechazaron frontalmente el paquete de medidas.