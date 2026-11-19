El Senado sancionó la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad por unanimidad, garantizando pensiones y cobertura médica.

El Senado de la Nación Argentina aprobó por unanimidad la nueva legislación en materia de discapacidad, consolidando una normativa esencial para proteger los derechos del colectivo. El proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad recibió 71 votos a favor sin ningún voto en contra tras más de cuatro horas de debate. Esta medida pone fin a la incertidumbre sobre la continuidad de los beneficios tras la media sanción obtenida previamente en la Cámara de Diputados.

Blindaje de derechos frente al Presupuesto 2027

La sanción de esta ley tiene como objetivo central proteger los principales derechos del sistema ante los recortes que el Poder Ejecutivo había intentado implementar en el Presupuesto 2027. La iniciativa convierte en permanentes las disposiciones que inicialmente formaban parte de una medida de emergencia, cuyo vencimiento estaba programado para finales de este año. De esta manera, se asegura la estabilidad jurídica y social de los beneficios, evitando que estos queden expuestos a ajustes presupuestarios unilaterales.

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Mantenimiento de pensiones y empleo registrado

La norma establece explícitamente que la pensión no contributiva por discapacidad se mantiene en el equivalente al 70 por ciento de la jubilación mínima. Además, facilita que los titulares de estos beneficios puedan acceder a un empleo registrado o inscribirse en el monotributo. Esta flexibilidad laboral tiene un límite claro: los ingresos derivados del trabajo no podrán superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles, permitiendo así una mayor autonomía económica sin perder la protección estatal.

Garantía de salud pública y actualización de aranceles

El sistema de salud se refuerza con la garantía de continuidad de la cobertura a través de Incluir Salud. Para los prestadores del servicio, se conserva el nomenclador único y el arancel unificado, asegurando que la actualización de los valores de las prestaciones siga vinculada a la movilidad jubilatoria, la cual se ajusta según la inflación. Esta estructura busca mantener la equidad en la prestación de servicios médicos y evitar la desvalorización de los pagos a las instituciones de salud.

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Control de deudas y auditorías integradas

El gobierno está obligado a informar un cronograma detallado para la cancelación de las deudas acumuladas dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley. El cumplimiento de estos pagos debe completarse en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia de la norma. Asimismo, las partidas asignadas por el Ministerio de Salud no pueden disminuir en términos reales respecto del año anterior, y se destinan recursos del Tesoro para cubrir cualquier déficit que pudiera surgir.

Sanciones, notificaciones y transparencia estatal

Para asegurar la transparencia y la eficiencia, la ley incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información entre ANSES, ARCA, el Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. La suspensión de las pensiones no es automática y requiere un debido proceso que exige notificar a la persona afectada. Esta tiene un plazo de 60 días para presentar su descargo, antes de que una autoridad competente realice la revisión final del caso.