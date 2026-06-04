Senado aprobó pliegos judiciales con polémica por designación de jueza Michelli

El Senado argentino aprobó 74 pliegos judiciales tras ocho años de parálisis. La jueza Michelli, cuestionada por el presidente Milei, obtuvo el visto bueno pese a la abstención de Bullrich. Se analizan alternativas para demorar su asunción.

El Senado argentino aprobó en una maratónica sesión un paquete de 74 pliegos judiciales que habían estado paralizados por más de ocho años. Entre los nombramientos aprobados destaca el de la jueza Michelli , postulada para presidir el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, cuya designación fue impulsada a pesar de la oposición del presidente Javier Milei y la abstención de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich .

La sesión, que se extendió por más de 12 horas, estuvo marcada por intensos debates y maniobras políticas, con el peronismo objetando la incorporación de pliegos adicionales al temario original. El gobierno de Milei había intentado frenar el pliego de Michelli debido a sus vínculos familiares con el periodista Hugo Alconada Mon, reconocido por investigar casos sensibles como el escándalo $LIBRA.

Sin embargo, la jueza logró obtener el respaldo necesario en el Senado, lo que representa un revés para la administración libertaria. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el propio Milei celebraron la aprobación general de los pliegos, aunque en privado reconocieron que la inclusión de Michelli fue un golpe político.

Desde el oficialismo se evalúan alternativas para retrasar su asunción, como condicionar la puesta en funcionamiento del tribunal a la certificación de infraestructura por parte del Consejo de la Magistratura. La votación evidenció las fisuras internas en la coalición gobernante.

El jefe de bloque de La Libertad Avanza, quien debía alinearse con la orden presidencial, se abstuvo invocando una objeción de conciencia, mientras que Bullrich justificó su abstención argumentando que el presidente tiene la facultad de nominar jueces, pero que el Senado debe decidir. Por otro lado, la aprobación de 74 pliegos en un solo día fue calificada como un hito tras años de parálisis judicial, aunque organizaciones como Reset Republicano presentaron una denuncia ante la Justicia Federal de Comodoro Py por presuntas irregularidades en el proceso.

El futuro de Michelli sigue incierto, ya que aún debe superar los requisitos administrativos para que su tribunal entre en funcionamiento





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