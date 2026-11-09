La Selección Ecuatoriana de Fútbol confirma su lista final para la Gran Conquista. El técnico Jorge Fossati excluye a tres jugadores por decisión unánime de la Federación y clubes.

La Selección Ecuatoriana de Fútbol ha confirmado oficialmente su nómina definitiva de jugadores para disputar la Gran Conquista, un torneo internacional de alta relevancia en el calendario deportivo continental. El cuerpo técnico, liderado por Jorge Fossati, ha tomado una decisión firme y unánime respecto a las ausencias justificadas por conflictos con clubes de origen, estableciendo un precedente claro de prioridad para la representación nacional.

Exclusiones Justificadas Por Conflictos De Club

El técnico Jorge Fossati determinó que tres futbolistas específicos no formarán parte de la lista final: Alan Minda, Angelo Preciado y Alan Franco. Esta decisión responde directamente a la negativa de sus clubes de origen para cederlos temporalmente a la Selección Ecuatoriana, un escenario que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no está dispuesta a aceptar para mantener la integridad del grupo de trabajo.

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La Federación Ecuatoriana hizo pública su postura intransigente, aclarando que no aceptaba las solicitudes de retención presentadas por los clubes. Esta posición institucional respalda la decisión de Fossati, quien prioriza la disponibilidad completa de sus jugadores para los entrenamientos y la preparación táctica necesaria antes de las fechas clave del torneo.

Preparación Táctica Antes De Costa Rica Y Bolivia

El calendario de preparación inminente incluye dos partidos amistosos cruciales que servirán como termómetro previo a la competencia. El primer compromiso se disputará el viernes 13 contra Costa Rica en el estadio de Quito, seguido inmediatamente por el enfrentamiento ante Bolivia el martes siguiente en Guayaquil, marcando la etapa final de concentración del equipo nacional.

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Jorge Fossati ha fundamentado su determinación en la necesidad de trabajar con un grupo cohesivo durante estos dos encuentros amistosos. La estrategia busca maximizar el tiempo de convivencia y ajuste táctico con los jugadores que sí cuentan con la liberación inmediata de sus clubes, garantizando así una base sólida para el rendimiento competitivo.

Posiciones Contrapuestas De Clubes Brasileños Y Argentinos

En el escenario internacional, las posturas de los clubes han variado significativamente según la región y las prioridades deportivas. Desde el club Atlético Mineiro de Brasil, conocido como Xeneize en ciertos contextos informales, llegó una noticia positiva tras confirmar que su técnico, identificado como el entrenador de los Cafeteros, permitió la participación de su arquero titular junto a Rodoldo Arruabarrena, evitando así compromisos con la semifinal del torneo local.

El caso del Atlético Mineiro se distingue por la actitud cooperativa de su cuerpo técnico, que priorizó la continuidad del jugador titular para el equipo de Eduardo Domínguez. Esta decisión permitió al futbolista disputar el encuentro del siguiente sábado ante Mirassol por el Brasileirão, asegurando su preparación física y mental para integrarse al grupo nacional siete días después.

Por el contrario, la respuesta de Lorenzo, representante o técnico vinculado al lado de Belo Horizonte, fue diferente a la de Gerardo Martino, entrenador de Argentina. Mientras que Lionel Scaloni excluyó a Leonel Flores y Milton Delgado de la nómina de la Selección Argentina, y Diego Forlán hizo lo propio con Miguel Merentiel en la Celeste, la gestión de estos casos refleja una estrategia de protección de plantilla en sus respectivos países.

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Lista De Jugadores Liberados Por Sus Clubes

A pesar de las exclusiones anteriores, una gran cantidad de figuras clave han sido liberadas por sus equipos para unirse a la concentración. Gonzalo Valle, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez son algunos de los nombres confirmados, sumándose a una lista extensa que incluye talentos de ligas europeas y americanas de primer nivel.

Entre los futbolistas confirmados se destacan Ángelo Preciado, Félix Torres, Jackson Porozo, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho y Bryan Ramírez. Esta diversidad geográfica de los clubes de origen subraya el alcance global del talento ecuatoriano y la capacidad de negociación institucional para asegurar la presencia de estos atletas en la cita continental.

Desafíos Post-Torneo Y Proyección Futura

La lista completa también incluye a Alan Franco, Denil Castillo, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Martín Tello, Moisés Caicedo, Óscar Zambrano, Pedro Vite, Jeremy Sarmiento y Anthony Valencia. Estos jugadores representan la columna vertebral del proyecto deportivo, con la excepción de los tres citados anteriormente que permanecen con sus clubes por decisión propia o contractual.

Además, la nómina contempla a Alan Minda, Gonzalo Plata, Jhon Mercado, Jhon Yeboah, Jordy Caicedo, Juan R. Angulo, Keny Arroyo, Kevin Rodríguez y Nilson Angulo. La integración de estos nombres cierra el círculo de la preparación nacional, dejando atrás los conflictos de convocatoria para enfocarse exclusivamente en el objetivo principal: el rendimiento óptimo en la Gran Conquista y los compromisos futuros en el escenario deportivo internacional.