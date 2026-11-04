Selección Argentina: quién será el capitán ante Uruguay y Costa Rica

Sin Cuti Romero ni Lautaro Martínez, y con Dibu Martínez en duda, Nicolás Tagliafico aparece como candidato a capitán de la Selección Argentina en La Bombonera.

La Selección Argentina afronta la doble fecha FIFA con dudas sobre quién llevará la cinta de capitán. Cuti Romero no fue citado por una distensión muscular, Lautaro Martínez tampoco estará por lesión y Dibu Martínez aguarda el alta tras fracturarse la mandíbula. El equipo dirigido por Scaloni enfrentará a Uruguay y Costa Rica en amistosos, y el primero de esos compromisos se jugará el 13 de noviembre en La Bombonera.

La principal incógnita es quién ocupará el brazalete en ese partido. Además, el arquero no tiene garantizada su presencia como titular en los amistosos, por lo que el plantel debe resolver varias variables antes de la convocatoria definitiva.

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Las bajas que condicionan a la Selección Argentina

La ausencia de Cuti Romero responde a una distensión muscular, mientras que Lautaro Martínez no integrará el plantel por una lesión. Ambos nombres pesan en la estructura del equipo, por lo que su falta obliga al cuerpo técnico a reorganizar la defensa y el ataque.

En el arco, Dibu Martínez espera el alta médica tras sufrir una fractura de mandíbula. Mientras tanto, su titularidad no está asegurada, lo que abre un margen de decisión para el cuerpo técnico en los dos amistosos previstos.

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Tagliafico y los referentes que podrían ser capitán

Nicolás Tagliafico es el candidato más concreto para llevar la cinta en La Bombonera. El lateral fue una pieza fija desde el comienzo de la era Scaloni y el primer capitán que tuvo el equipo en septiembre de 2018, por lo que conoce el rol y ya lo ejerció en el pasado.

Con De Paul y Lo Celso sin ser citados en esta ventana, otros referentes ganan protagonismo. Ambos mediocampistas son conocidos por levantar la voz para despabilar a sus compañeros, una característica que los había perfilado como líderes dentro del campo de juego en otras convocatorias.

Enzo Fernández y el peso del mediocampo

Enzo Fernández nunca fue capitán de la Selección Argentina, pero es uno de sus pilares después de la salida de Messi. Su nombre aparece como alternativa para asumir más responsabilidad dentro del campo, aunque todavía no ocupó la cinta en el equipo nacional.

La definición sobre el capitán dependerá de las decisiones que tome el cuerpo técnico antes del 13 de noviembre, cuando el equipo enfrente a Uruguay en La Bombonera. Hasta entonces, el plantel deberá confirmar la situación física de Dibu Martínez y definir quién asumirá el liderazgo ante Costa Rica en el segundo compromiso.