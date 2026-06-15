Selección argentina publica video con Messi a la cabeza que ilusiona a los hinchas antes de su debut

Los campeones del mundo compartieron un video en cámara lenta bajando de un autobús con los colores argentinos. La canción utilizada, la misma que Messi usó tras ganar el Mundial de Qatar 2022, ha sido interpretada como un mensaje de perseverancia y ambición para el nuevo desafío.

A pocas horas del debut de la Selección argentina en un nuevo certamen internacional, los jugadores compartieron a través de sus redes sociales un video que rápidamente se viralizó y entusiasmó a los millones de hinchas.

En las imágenes, grabadas en cámara lenta, se observa al equipo descendiendo de un autobús decorado con los colores de la bandera argentina, blancos y celestes. Lionel Messi aparece al frente del grupo, con una expresión seria y la mirada fija hacia adelante, mientras detrás lo siguen varios de sus compañeros, entre ellos Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina y Lisandro Martínez.

La estética del video, cuidada y con un claro mensaje de unidad, no fue lo único que captó la atención de los aficionados. Un detalle especial hizo que la publicación resonara aún más: la banda sonora elegida es la misma que Messi utilizó en una recordada publicación posterior a la conquista del Mundial de Qatar 2022. La canción, cuyas letras incluyen frases como "Y no tengo planeado morirme desangrado.

Y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar", fue interpretada por miles de usuarios como una declaración de intenciones directamente relacionada con el gran objetivo de la Albiceleste: repetir la hazaña y volver a alzarse con la copa del mundo, o en este caso, buscar otro sueño grande. La repercusión fue inmediata. Numerosos futbolistas, tanto del plantel como de otras disciplinas, comentaron la publicación con mensajes de apoyo y emojis.

Incluso algunas de las figuras clave de la histórica consagración en Qatar reaccionaron al posteo, reforzando el impacto del mensaje colectivo. Aunque Messi no compartió el video en sus propias redes sociales, su mera presencia como protagonista absoluto de la secuencia bastó para convertirla en una de las imágenes más commentadas de la previa al torneo.

El video no solo muestra la cohesión del grupo, sino que también encierra una metáfora sobre la perseverancia y la ambición de un equipo que ya ha escrito su nombre en la historia y ahora busca escribir nuevos capítulos. En un contexto de altas expectativas, cada gesto, cada imagen y cada palabra adquiere un significado profundo, alimentando la pasión de una hinchada que sueña con otro momento de gloria eterna.

Argentina, con su capitán a la cabeza, va por otro sueño grande, y este video es solo el primer eco de esa búsqueda





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