Selección Argentina monitorea la lesión de Nico Paz y define su reemplazo para el Mundial 2026

El mediocampista Nico Paz, con fisura de rodilla, es seguido de cerca por el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Emiliano Buendía, del Aston Villa, es la opción principal si no se recupera a tiempo para el Mundial 2026.

Nico Paz , mediocampista del Como de Italia, sufrió una fisura en su rodilla tras un golpe recibido durante un encuentro frente al Hellas Verona por la Serie A. Desde entonces, el futbolista, que surgió en el fútbol español, trabaja para recuperarse y aspirationsa estar en condiciones para el inicio de la Copa del Mundo 2026.

Aunque ya forma parte de la delegación argentina concentrada en Kansas City, su evolución será monitoreada día a día, ya que el cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni, tomó una medida preventiva y se comunicó con Emiliano Buendía. El jugador de Aston Villa, que integró la prelista mundialista pero quedó fuera de los 26 definitivos, recibió el pedido de continuar entrenándose por su cuenta mientras se define la situación de Paz.

Buendía llega tras una destacada temporada en la Premier League y se perfila como la principal alternativa en caso de una modificación de último momento. Con el objetivo de priorizar la recuperación de Paz, se confirmó que no participará en los amistosos ante Honduras e Islandia en Estados Unidos. La intención del cuerpo técnico es administrar físicamente al mediocampista durante estos días y evaluar su respuesta a las cargas de entrenamiento.

Si evoluciona favorablemente, permanecerá en la lista; de persistir las molestias o no llegar en plenitud, Scaloni podría recurrir a Buendía. Por ahora, la situación está abierta y será un tema central en la preparación de la Albiceleste de cara al debut mundialista del 16 de junio





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