Selección Argentina: Lista preliminar para el Mundial de 2026

La Selección Argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, se encuentra en la recta final de la preparación para el Mundial de 2026. Lionel Scaloni, el entrenador, ha designado un plantel preliminar de 55 jugadores, con un claro objetivo: defender el título conquistado en el último mundial. El DT tiene un equipo casi definido, con más certezas que dudas, y solo algunos puestos que esperan la recuperación de piezas clave.

La Selección Argentina , campeona del mundo en Qatar 2022 , se encuentra en la recta final de la preparación para el Mundial de 2026. Lionel Scaloni , el entrenador, ha designado un plantel preliminar de 55 jugadores, con un claro objetivo: defender el título conquistado en el último mundial.

El DT tiene un equipo casi definido, con más certezas que dudas, y solo algunos puestos que esperan la recuperación de piezas clave. El arquero Emiliano 'Dibu' Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso serán los tres arqueros en la delegación. Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing) y Santiago Beltrán (River) son los tres que deberán estar atentos por cualquier imprevisto.

El 1 del Millonario, de presente inmejorable desde que comenzó el 2026, es la gran sorpresa en la nómina preliminar. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico, por una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha, se espera que llegue con lo justo a la Copa del Mundo. Marcos Senesi y Facundo Medina, de la lista preliminar, pelean por un lugar.

Kevin Mac Allister (Union SG), Lucas Martínez Quarta y Gabriel Rojas (Racing) son los tres que se disputan un puesto. El ex-Boca, Gabriel Rojas, también iría como mediocampista, rol que ocupa actualmente en Racing de Estrasburgo. En ataque, Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, pero hoy están más afuera que adentro de la nómina.

El futbolista de Benfica, además, recibió una sanción de la UEFA, luego ampliada por la FIFA, por conducta discriminatoria. De estar, se perderá los primeros dos partidos. El cuerpo técnico valora profundamente la capacidad de ocupar varios roles, una virtud que tiene Joaquín Panichelli.





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