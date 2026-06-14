Selección Argentina: jugadores salen de la concentración para relajarse antes del debut mundialista

Varios integrantes de la Selección Argentina aprovecharon el fin de semana para salir de la concentración con el aval del cuerpo técnico, realizado compras y paseos por la ciudad, en busca de desconectar antes del debut en la Copa del Mundo.

En la recta final previa al debut en la Copa del Mundo, la Selección Argentina de fútbol ha implementado una estrategia de concentración flexible que permite a los jugadores disfrutar de momentos de esparcimiento.

Con el visto bueno del cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, varios futbolistas aprovecharon el fin de semana para salir del Compass Minerals National Performance Center, sede de la concentración, y recorrer la ciudad. Entre los jugadores que fueron vistos en la calle vestidos de civil se identificaron a Nicolás Paz, José López y Agustín Giay, quienes incluso llevaban bolsas de compras.

Esta salida se enmarca en una planificación cuidadosa del seleccionado, que busca equilibrar la exigente preparación física y táctica con la necesidad de que los integrantes del plantel dispongan de espacios para relajarse y reducir la tensión característica de la víspera de un Mundial. La presencia de los jugadores en la vía pública generó un episodio de acercamiento con hinchas argentinos y locales, quienes aprovecharon para saludarlos, tomarse fotografías e intercambiar algunas palabras.

Los futbolistas se mostraron sonrientes y con total predisposición para atender a los aficionados, en una escena que repite la dinámica de cercanía observada durante la etapa de convivencia del plantel campeón en Qatar. Pese a este respiro, el cuerpo técnico asegura que la salida no alteró en absoluto la rutina de entrenamientos, que continúa su curso con sesiones cada vez más específicas de cara al primer compromiso del torneo.

La idea central es que la Selección Argentina llegue al debut con la cabeza despejada y sin un aislamiento excesivo, procurando un equilibrio entre la concentración y la desconexión. Mientras Scaloni y sus colaboradores terminan de ultimar detalles tácticos y definen el once inicial, algunos jugadores aprovechan para realizar compras, dar paseos breves y absorber el cariño de la gente, disfrutando de un pequeño respiro antes de que la pelota empiece a rodar en la defensa del título





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