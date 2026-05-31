Selección Argentina confirma a 26 jugadores para el Mundial 2026

La Selección Argentina ha anunciado oficialmente a los 26 futbolistas que representarán al equipo en el Mundial 2026, tras una fase de incertidumbre y evaluación médica exhaustiva debido a las molestias físicas de algunos jugadores.

A través de un video, la Selección Argentina confirmó a los 26 jugadores que representarán al equipo en el Mundial 2026 . Tras varias jornadas de profunda incertidumbre y un exhaustivo seguimiento médico debido a la seguidilla de futbolistas que arrastraban diversas molestias físicas, el director técnico estiró los plazos hasta el límite permitido para evaluar la respuesta física de sus dirigidos en las sesiones de entrenamiento de alta intensidad.

La premisa del cuerpo técnico fue inflexible: solo formarán parte de la delegación aquellos futbolistas que se encuentren al 100% de sus capacidades para afrontar la exigencia de la cita máxima. ¡Gritalo, gritalo





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