Selección Argentina: cinco futbolistas en alerta por posibles lesiones antes del Mundial 2026

La Selección Argentina tiene cinco futbolistas en alerta por posibles lesiones antes del Mundial 2026. El entrenador y su equipo de trabajo definieron una nómina de cinco jugadores que permanecerán en estado de alerta hasta las horas previas al debut mundialista.

La Selección Argentina tiene cinco futbolistas en alerta por posibles lesiones antes del Mundial 2026 . Emiliano Buendía aparece como una de las principales alternativas. El entrenador y su equipo de trabajo definieron una nómina de cinco jugadores que permanecerán en estado de alerta hasta las horas previas al debut mundialista.

Todos ellos podrían ser convocados si se produce una baja por lesión dentro de la lista oficial. La decisión no es novedosa dentro de la estructura de la Albiceleste. En la previa de Qatar 2022, el cuerpo técnico también había confeccionado una lista paralela para afrontar posibles imprevistos físicos. La experiencia de aquel Mundial, en el que Argentina sufrió modificaciones de último momento por lesiones, llevó a Scaloni a repetir la metodología de cara a la defensa del título.

El juvenil Nicolás Capaldo continúa recuperándose de una lesión en la rodilla que sufrió durante las últimas semanas de la Serie A italiana. El golpe le provocó un edema óseo y una pequeña fisura que todavía le impiden entrenarse con normalidad junto al resto del plantel. Por ese motivo, el juvenil ya quedó descartado para los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia y realiza un tratamiento específico bajo la supervisión del cuerpo médico argentino.

La Selección se comunicó con Buendía ante una posible baja antes del Mundial 2026. El entrenador y su equipo de trabajo mantienen activado el plan de contingencia para afrontar cualquier eventualidad antes del inicio del Mundial 2026





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