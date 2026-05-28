La Albiceleste confirmó los 26 jugadores que jugarán la Copa Mundial. Germán Pezzella y Marcos Acuña, las grandes ausencias. Facundo Medina, Valentín Barco y José Manuel López se ganaron un lugar por su versatilidad y buen momento.

La Selección Argentina de fútbol presentó la lista definitiva de 26 jugadores que participarán en la próxima Copa Mundial de la FIFA, generando sorpresa y análisis por parte de hinchas y expertos.

Entre las principales novedades se destacan las inclusiones de Facundo Medina, Valentín Barco y José Manuel López, quienes lograron ganarse un lugar en el equipo a pesar de la competencia interna. Por otro lado, el defensor Germán Pezzella, conocido como Huevo, quedó fuera de la convocatoria final. Pezzella, de 34 años, había sido incluido en la prelista de 55 jugadores, pero sus problemas físicos Condicionaron su presencia.

El central, que juega en River Plate, llegó al cierre de la temporada al límite desde lo físico. En la final del Torneo Apertura argentino frente a Belgrano, una contractura en el isquiotibial derecho lo obligó a salir del campo y lo marginó del siguiente partido ante Blooming por la Copa Sudamericana. Debido a esta situación, su estado fue monitoreado de cerca por el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, que finalmente decidió no incluirlo.

También generó controversia la ausencia de Marcos Acuña, quien hasta el último momento peleó por meterse en la lista. Acuña, actualmente en Sevilla, tuvo una destacada actuación en la final de la Europa League, donde su equipo se consagró campeón. Allí anotó un gol y dio una asistencia, demostrando su buen momento y su deseo de estar en el Mundial.

Sin embargo, no alcanzó para convencer al entrenador. En su lugar, Scaloni optó por la versatilidad de Facundo Medina, el polifuncional jugador del Olympique de Marsella. Medina puede desempeñarse tanto como defensor central como lateral izquierdo, una cualidad que resultó determinante considerando la baja de Acuña. El futbolista surgido en River Plate ha mostrado un gran nivel en el fútbol europeo, lo que le valió la confianza del cuerpo técnico.

Valentín Barco, por su parte, marcó su primer gol con la camiseta albiceleste en el amistoso frente a Zambia. Aunque sudfunding futbolístico comenzó en Boca Juniors, su proyección y la posibilidad de utilizarlo en diferentes posiciones, tanto en defensa como en el mediocampo, fueron factores clave. Su presente, que incluyó un traspaso importante de Racing de Estrasburgo a Chelsea, reforzó su candidatura y finalmente se ganó un puesto entre los 26.

José Manuel López es otra de las sorpresas agradables de la lista. El delantero de Palmeiras se consolidó como tercera opción ofensiva detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Con apenas unos pocos partidos en la selección, su irrupción y su capacidad goleadora le abrieron las puertas del Mundial. A sus 25 años, tendrá la oportunidad de participar por primera vez en una cita mundialista, lo que representa un premio a su crecimiento y trabajo.

La lista definitiva muestra la preferencia de Scaloni por jugadores con versatilidad, buen presente en clubes europeos y la capacidad de adaptarse a distintos roles dentro del campo. Quienes se quedaron fuera, como Pezzella y Acuña, pagaron caro las lesiones o la competencia feroz, mientras que los nuevos convocados aprovecharon sus oportunidades para dar el salto a la máxima instancia





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