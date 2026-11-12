Seis futbolistas del Millonario retornarán a River Plate a fin de año

River Plate debe definir el futuro de seis jugadores cesados que regresan en diciembre, evaluando opciones de compra en dólares o nuevas salidas.

Seis futbolistas del club argentino Millonario retornarán a sus instalaciones en Núñez a fines del 2026, poniendo fin a sus periodos de cesión. A menos que los equipos que actualmente los tienen bajo contrato ejecuten sus respectivas cláusulas de compra, estos jugadores deberán regresar para definir sus destinos profesionales. El cierre de la temporada deportiva marca el límite temporal para estas negociaciones pendientes.

El mecanismo de retorno y definición

Los contratos de cesión firmados por los futbolistas del Millonario con distintos equipos caducan en diciembre de este año. Este hecho obliga a la directiva a tomar decisiones sobre si retienen a los jugadores basándose en su rendimiento o los ceden nuevamente. La estructura legal de estos acuerdos establece que el retorno es el estado predeterminado si no se activa la transferencia definitiva.

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La entidad deportiva analizará cada caso individualmente una vez que finalice la temporada futbolística. Aunque el proceso de evaluación es exhaustivo, las indicaciones iniciales sugieren que la mayoría de los caminos conducirán a buscar una nueva salida para estos atletas. La lógica financiera y deportiva favorece la rotación de efectivos que no han logrado asentar su lugar en el primer equipo.

Situación de David Martínez y el Halcón

David Martínez partió a préstamo por un año sin costo, con una opción de compra de 900 mil dólares por el 50 por ciento del pase. Si el Halcón de Varela no ejecuta esta cláusula, el delantero de 22 años regresará al club de Núñez, probablemente para ser cedido o vendido otra vez. Su trayectoria reciente muestra una ausencia fija desde mayo de 2024 en la plantilla principal.

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Desde que dejó el cuadro militar, Martínez ha pasado por Inter Miami, Olimpia y finalmente el Halcón. Estas pistas sugieren que su futuro inmediato podría implicar otra salida internacional o regional. En el departamento de Julio Vaccari, su situación se considera una variable fija que requiere atención inmediata para evitar la acumulación de jugadores sin minutos de juego.

Jeremías Ledesma y Axel Werner en Rosario

Jeremías Ledesma también finaliza su préstamo a fin de año después de ser titular absoluto en Rosario Central durante toda la temporada. El arquero jugó en 38 oportunidades, lo que fortalece la posición del Canalla para ejercer su opción de compra por 1.8 millones de dólares. Su rendimiento constante ha generado interés en la retención definitiva del guardameta.

No obstante, la llegada de Axel Werner a la titularidad complica el panorama para Ledesma. Al perder su lugar en la portería, la probabilidad de que River Plate busque una nueva cesión aumenta considerablemente. La competencia interna por el puesto define que el retorno al Millonario no garantiza un minuto de juego inmediato, incentivando la búsqueda de otro equipo.

Otros casos y obligaciones contractuales

Un delantero en Tigre experimentó una situación distinta con una opción de compra de 3 millones de dólares por el 50 por ciento del pase. Esta cláusula se convertirá en obligatoria si el jugador participa en al menos el 66 por ciento de los partidos. Su rendimiento ha estado lejos de lo esperado, limitando su integración en el cuadro de Agustín Alarcón.

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Otro jugador regresó tras una breve estancia en Sarmiento, donde su contrato se extiende hasta mediados de 2027. Sin embargo, las tres salidas consecutivas a préstamo, incluyendo Defense y Aldosivi, indican un patrón de búsqueda de espacio deportivo. La entidad de Núñez deberá gestionar estas salidas para optimizar su masa salarial y competitiva.

Impacto financiero y estrategias futuras

La gestión de estos retornos implica consideraciones financieras significativas para el club de Núñez. Las opciones de compra en dólares representan ingresos potenciales que pueden equilibrar las cuentas del departamento futbolístico. La ejecución de estas cláusulas depende directamente de la valoración que los clubes cesionarios hagan de los atletas tras su desempeño.

La directiva debe planificar con anticipación para evitar que los jugadores lleguen sin equipos. La estructura de cesiones múltiples refleja una estrategia de desarrollo y recuperación de valor. El futuro de estos seis futbolistas se decidirá en los próximos meses, definiendo la composición del plantel para la siguiente temporada alta.