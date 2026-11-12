Seis futbolistas del Millonario regresan a River Plate en 2026

River Plate define el futuro de seis jugadores cedidos a fin de 2026. Seis futbolistas retornan a Núñez con opciones de compra pendientes.

El cierre del año 2026 se aproxima rápidamente para el club Millonario, ya que seis futbolistas cedidos a diferentes instituciones deberán regresar a las instalaciones de Núñez para definir su futuro deportivo inmediato. Esta situación surge porque los contratos de cesión que varios jugadores firmaron con distintos equipos llegan a su fecha de caducidad en diciembre, lo que obliga a la directiva a tomar decisiones estratégicas sobre su permanencia o nueva salida.

Regreso a Núñez y Definición de Futuro

El escenario actual indica que, salvo que los clubes que tienen a estos futbolistas a préstamo ejecuten las opciones de compra correspondientes, los jugadores deberán volver a Buenos Aires para que el equipo profesional evalúe sus rendimientos recientes y decida si los mantiene en el plantel o busca nuevamente un destino para ellos. Aunque será analizado más adelante, una vez culminada la temporada futbolística, los caminos conducen predominantemente a que todos tomarán la segunda opción.

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La directiva del club de Núñez se encuentra en una posición donde deberá optar por contar con estos jugadores tras su rendimiento con otras casacas o por buscarles nuevamente una nueva salida, dependiendo de su adaptación y utilidad dentro del proyecto deportivo actual. Este proceso de selección es crucial para la planificación del plantel y la estrategia de mercado del club durante el próximo periodo de fichajes.

El Caso de David Martinez

Dentro de los seis casos críticos se encuentra David Martínez, quien partió a préstamo por un año sin cargo y con una opción de compra de 900 mil dólares por el 50% del pase. En caso de que el Halcón de Varela no ejecute dicha cláusula, el delantero regresará a River, seguramente para volver a ser cedido o vendido, una situación que Julio Vaccari considera una fija en su planificación.

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Hoy, David Martínez es una pieza fija para Julio Vaccari en las decisiones del club, ya que el delantero de 22 años no juega en el cuadro de Núñez desde mayo de 2024 y desde entonces salió cedido a Inter Miami, Olimpia y finalmente al Halcón de Varela. Las pistas apuntan a que su futuro más probable es otra salida, ya que no podría debutar con la Banda al retornar sin haber consolidado un puesto estable en sus últimas cesiones.

Situación de Jeremias Ledesma

Jeremías Ledesma es otro de los jugadores que terminan su préstamo a fin de año, habiendo sido titular todo el año con Rosario Central y jugado en 38 oportunidades, aunque viene de dejarle su lugar en el arco a Axel Werner. Esta dinámica sugiere que el Canalla podría buscar quedárselo definitivamente, ya que tiene una opción de compra por 1.8 millones de dólares que se ha vuelto muy relevante en las negociaciones actuales.

La situación de Ledesma tiene un asterisco y todo indica que no regresará a Núñez, ya que su rendimiento con Rosario Central lo ha posicionado como una pieza clave para el equipo argentino. El club de Núñez probablemente verá en esta opción de venta una oportunidad favorable para liberar presupuesto de plantel mientras se asegura el desarrollo profesional del arquero en otro contexto donde tiene minutos garantizados.

Otros Destinos y Cláusulas Específicas

Además de los casos mencionados, existen otros jugadores cuyas situaciones son distintas pero igualmente determinantes para el final del año. Uno de ellos tiene una opción de compra de 3 millones de dólares por el 50% del pase, pero que se convertirá en obligación cuando llegue al menos al 66% de los partidos jugados, lo que añade una capa de complejidad a su negociación final.

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Otro jugador pasa por una situación parecida, ya que llegó a Sarmiento meses atrás y su contrato en Junín se extiende hasta mitad de 2027, lo que le da mayor estabilidad temporal. Sin embargo, otro exjugador estuvo lejos del rendimiento esperado en Tigre, no pudo asentarse tras un arranque prometedor y perdió terreno poco a poco tras 27 partidos en los que pudo anotar una vez, lo que confirma su probable nueva salida.

Este panorama muestra que tres salidas consecutivas a préstamo, como en el caso de un jugador que ya se fue a Defensa y Aldosivi, todo indica que volvería a salir, consolidando una tendencia de cesión para muchos de los jugadores jóvenes del plantel. La gestión de estos destinos es vital para mantener la competitividad y la estructura financiera del Millonario en el contexto actual del fútbol argentino e internacional.