Seguridad masiva en Aeroparque para la llegada del Papa León XIV a las 16.30

Autoridades implementaron estrictos protocolos de seguridad en el Aeropuerto Jorge Newbery para la aterrizaje del Papa León XIV, con restricciones aéreas y presencia policial reforzada en la cabecera sur.

Una importante presencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria custodió la cabecera sur del Aeropuerto Jorge Newbery, escenario principal previsto para las 16.30 del aterrizaje del máximo pontífice. Este operativo de seguridad tiene como objetivo garantizar el orden y la asistencia de los fieles que acuden a recibir al Papa León XIV en la ciudad de Buenos Aires. La zona seleccionada coincide con la ubicación de la Base Militar, desde donde el avión presidencial y el pontificio descenderán para ingresar a la terminal aérea.

Protocolo de seguridad estricto en la entrada

La autoridad en la zona fue clara al establecer que, por el arribo del Papa, está prohibido subir a la reja, tocarla o meter las manos hacia el interior del perímetro. Esta normativa estricta fue impartida directamente por los efectivos policiales a dos jóvenes que observaban curiosos los aviones, los cuales intentaban acceder a la valla desde el cordón de la vereda. La medida busca prevenir cualquier incidente que pudiera poner en riesgo la integridad del evento o la seguridad pública.

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El despliegue policial incluye una patrullera de seguridad aerportuaria posicionada estratégicamente para vigilar la zona. Se estableció una presencia de un policía cada 30 metros a lo largo de las rejas, asegurando que la multitud no obstaculice la visión de la pista ni interfiera con las operaciones del aeropuerto. Esta densidad de personal es fundamental para manejar el flujo de personas que llegan desde diferentes puntos de la ciudad.

Disposición emocional de los fieles en el lugar

A pesar de las restricciones, la emoción se apoderó de los asistentes que llegaron temprano para recibir al Papa León XIV. Algunos fieles, que anteriormente no pudieron viajar a otros destinos donde el pontífice había visitado, aprovecharon esta oportunidad única para estar en Buenos Aires. Uno de los presentes expresó que siente una emoción muy grande y pide salud y mucha paz, afirmando que este país lo necesita en estos momentos.

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La devoción también se manifestó a través de muestras visuales. Un fiel intentó inicialmente colgar una bandera de las rejas para dar la bienvenida, pero los efectivos policiales se lo impidieron para no obstruir la visión de la pista de aterrizaje. Como alternativa, el individuo buscó otra forma y finalmente colgó la bandera entre los árboles, de frente al lugar exacto donde aterrizará el avión, con la intención de que el Papa León XIV pueda verla desde el aire o al bajar del aparato.

Restricciones aéreas y acceso a la terminal

Según informaron las autoridades competentes, solo pueden ingresar pasajeros con tarjetas de embarque a la terminal del Aeropuerto Jorge Newbery. Se ha prohibido categóricamente el ingreso de acompañantes o familiares sin este documento, lo que altera el flujo habitual de viajeros y turistas en esta fecha especial. Además, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuso limitaciones temporales en el espacio aéreo por la llegada del Papa León XIV.

La terminal aérea está rodeada por una cápsula de seguridad conformada por vehículos de distintas fuerzas de seguridad. Este dispositivo permite el control riguroso de accesos y asegura que las operaciones de aterrizaje y despegue se realicen sin inconvenientes. La coordinación entre las fuerzas policiales y los controladores aéreos es clave para cumplir con los horarios establecidos y garantizar la seguridad nacional durante este evento de alto perfil internacional.