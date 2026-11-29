Un tren de Ferrosur Roca volcó en Vía Pringles, entre Cabildo y Cochrane. Es el segundo incidente en diez días por posibles dilataciones térmicas.

Una formación de carga operada por Ferrosur Roca sufrió un grave vuelco en la Vía Pringles, ubicándose el siniestro en el tramo comprendido entre las localidades de Cabildo y Cochrane. Este incidente marca el segundo registro de tal gravedad en la misma infraestructura vial ferroviaria durante un periodo de solo diez días, lo que ha generado alerta inmediata en la comunidad y las autoridades pertinentes.

Detalle del Volcamiento en Vía Pringles

El evento ocurrió tras la tarde del sábado cuando una locomotora y sus vagones asociados abandonaron las vías. La máquina principal terminó volcada fuera de la traza fundamental, mientras que múltiples vagones de carga se desparramaron, obstruyendo parcialmente el paso. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado heridos entre el personal ferroviario ni víctimas fatales en el sector inmediato, aunque la gravedad material del choque es considerable.

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Hipótesis Térmicas sobre las Causas

Los investigadores están analizando preliminarmente si la dilatación de los rieles, provocada por las altas temperaturas en la región, fue el detonante del accidente. Se estima que esta alteración térmica pudo haber generado una deformación estructural en el tendido, desestabilizando el convoy al momento de su tránsito. Esta teoría sugiere que el estrés en los metales por el clima extremo afectó la estabilidad de la vía, aunque la empresa y las autoridades mantienen la reserva oficial sobre la causa exacta.

Impacto en la Operación Ferroviaria

La interrupción del servicio en este corredor crítico afecta la logística de transporte de cargas en la zona. Al tratarse del segundo incidente en menos de dos semanas, la confianza en la seguridad de esta línea se ve comprometida. Las primeras imágenes del lugar ya han sido utilizadas por el equipo técnico para evaluar distintos escenarios y validar las hipótesis sobre los factores mecánicos y ambientales que provocaron la salida de los rieles.

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Contexto de Seguridad Infraestructural

La recurrencia de estos accidentes obliga a revisar los protocolos de mantenimiento ante el calor extremo. Por el momento, no se ha emitido un informe oficial que precise el alcance total de los daños materiales en la infraestructura ni el valor de la carga transportada, manteniendo la incertidumbre sobre las implicancias económicas del siniestro para la empresa concesionaria.

Próximos Pasos y Investigaciones

Las autoridades continúan con las averiguaciones para determinar si hay negligencia en el mantenimiento de los rieles o si se trata de un fallo inevitables por condiciones climáticas no previstas. Se espera una declaración formal de Ferrosur Roca en los próximos días para esclarecer la situación y anunciar las medidas correctivas que se implementarán para evitar futuros vuelcos en la Vía Pringles.