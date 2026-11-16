Segundo Congreso de la Interdisciplina en el Territorio en La Plata reúne actores clave

La Plata inauguró el 2° Congreso de la Interdisciplina en el Territorio con Julio Alak e Iañez. El evento busca fortalecer redes de salud mental y justicia social entre la UNLP y el Estado.

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este jueves la apertura oficial del 2° Congreso de la Interdisciplina en el Territorio en el Salón Dorado del Palacio Municipal. Este encuentro institucional reúne a profesionales, docentes, estudiantes y organizaciones sociales para abordar desafíos críticos vinculados a la salud mental, el acceso a la justicia y las infancias y juventudes.

Unión de poderes para responder a crisis territorial

El evento, que se extenderá hasta el viernes, está organizado de manera conjunta por la Municipalidad de La Plata, la Red de Interdisciplina en el Territorio (REDIT), la UNLP, la Cámara de Diputados bonaerense y la Escuela de Gobierno de la Provincia. Bajo el lema Construir redes para intervenir en tiempos de crisis y rearmar lo común, el espacio busca generar una articulación efectiva entre la academia, la gestión pública y el tejido social.

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Alak subrayó la importancia de trabajar de forma colaborativa frente al aislamiento, destacando que la imagen actual con los tres poderes del Estado, la universidad y las instituciones juntas llena de alegría y esperanza. El jefe comunal afirmó que trabajar juntos es mucho mejor que hacerlo aislados y que en este contexto es necesario potenciarse, ser más solidarios y multiplicar la creatividad.

La academia y el Estado como pilares de intervención

El mandatario provincial, Iañez, expresó que este es un espacio pensado para dar valor a quienes sostienen todos los días el trabajo con las problemáticas más graves. Resaltó la jerarquización de los equipos y operadores del territorio que eligieron esta tarea, señalando que la interdisciplina es la respuesta que se encuentra a la mayoría de los problemas porque la realidad de la gente no viene sectorizada en cajitas.

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Alak agregó que la academia sin territorio se queda sin respuestas, el Estado sin academia decide a ciegas, y las organizaciones sin respaldo no alcanzan. Por eso este congreso, que se inauguró con el mensaje del Papa León XIV, nos recuerda que nos debe guiar el humanismo y que la justicia social sigue vigente en la práctica diaria de las instituciones.

Herramientas concretas y mapa interactivo de redes

El congreso reúne más de 130 ponencias y deja como herramienta el primer mapa interactivo de la interdisciplina en el territorio, para que cada equipo pueda encontrarse con otro y construir redes y mesas de trabajo en cada caso. Iañez concluyó que no todas las redes están rotas, muchas están desconectadas, y en estos tiempos difíciles necesitamos encontrarnos, debatir y recordar que nadie se salva solo.

Las actividades se desarrollan de manera simultánea en cuatro sedes de la ciudad: el Palacio Municipal, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el Edificio Sergio Karakachoff de la UNLP y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. La programación incluye paneles, conversatorios, talleres y mesas de ponencias sobre temas específicos.

Temáticas de salud mental y nuevas tecnologías

Entre los ejes centrales se abordan la salud mental y consumo problemático en infancias, adolescencias y juventudes, así como estrategias comunitarias frente a las violencias. También se examina el rol de las instituciones y los espacios públicos en la inclusión social, los desafíos de las nuevas tecnologías y los entornos virtuales.

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Finalmente, el evento explora las herramientas territoriales para facilitar el acceso a la justicia y la construcción de alternativas laborales y sociales. La iniciativa busca fortalecer el trabajo articulado entre el ámbito académico, la gestión pública y las organizaciones sociales para desarrollar estrategias de intervención y dar respuesta a las problemáticas de la comunidad.