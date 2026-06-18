Segunda fecha de la Copa del Mundo: cuatro partidos que ya serán determinantes

La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo dará inicio con cuatro partidos que ya serán determinantes para la clasificación a los dieciseisavos de final. Los ocho equipos necesitan sumar puntos para encaminar o asegurar su lugar en los playoffs.

La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo dará inicio con cuatro partidos que ya serán determinantes para la clasificación a los dieciseisavos de final .

Los ocho equipos necesitan sumar puntos para encaminar o asegurar su lugar en los playoffs. A partir de las 16.00hs, México se medirá contra Corea del Sur, mientras que Canadá enfrentará a Qatar. El otro encuentro del grupo B será entre Croacia y Brasil, que se enfrentarán desde las 20.00hs. En el grupo A, Argentina seguirá con su preparación para el duelo contra Austria del próximo lunes, con Scaloni que ya analiza el once que dispondrá para ese compromiso.

En total, habrá cuatro partidos que ya serán determinantes para la clasificación a los dieciseisavos de final





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