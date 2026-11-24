El exjugador Gabriel Calderón, campeón mundial sub-20 con Maradona, sobrevivió a un secuestro de 24 horas en Marruecos en junio de 2024. Conoce los detalles del engaño laboral.

La vida del exfutbolista y entrenador Gabriel Calderón sufrió una interrupción dramática y aterradora el 6 de junio de 2024 durante un viaje profesional por Marruecos. Calderón, quien formó parte de la icónica Selección Argentina que alcanzó la final en Italia 1990 y fue campeón mundial sub-20 junto a Diego Maradona en 1979, se convirtió en víctima de un engaño laboral que culminó en un secuestro de 24 horas. Este incidente marcó un punto de quiebre en la carrera del argentino, quien viajó desde España con la esperanza de aceptar una propuesta de trabajo en el extranjero.

Las señales de alerta antes del secuestro

La búsqueda de un nuevo desafío como entrenador terminó en una pesadilla cuando Calderón viajó para reunirse con un supuesto príncipe que le había ofrecido empleo. La propuesta parecía confiable debido a sus antecedentes y contactos en el fútbol del Medio Oriente, pero la realidad fue muy diferente desde el inicio. El exentrenador reveló que, antes de viajar, ya existían señales que le generaban desconfianza y que su entorno habitual de seguridad no podía acompañarlo. Siempre viaja acompañado por su empresario o un asistente, pero esa vez no podían hacerlo, y le solicitaron específicamente que no se enterara nadie de su itinerario.

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Al llegar al aeropuerto de Tetuán, la falta de acompañamiento inmediato aumentó la tensión. Nadie lo esperaba en la terminal y tuvo que comunicarse con su contacto para coordinar el traslado, lo que añadió incertidumbre a la situación. La presencia de un menor de edad al llegar generó una falsa sensación de seguridad, haciendo que bajara la guardia. Sin embargo, poco tiempo después descubrió que aquel menor también formaba parte integral del engaño y no era un acompañante inocente o un familiar legítimo, sino una pieza más del plan criminal diseñado para aislarlo y controlarlo.

24 horas de terror y presión financiera

Durante la cena, la situación escaló rápidamente cuando tres personas lo amenazaron con un machete en la cabeza. El secuestro se extendió durante casi 24 horas, en las que sus captores lo obligaron a realizar transferencias de dinero a cuenta y riesgo suyo. El exentrenador temió por su vida constantemente, llegando a pensar que podrían asesinarlo después de extraer todos sus ahorros. La incertidumbre sobre su destino final fue la carga más pesada que tuvo que soportar durante esa jornada infernal.

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Pensaba si lo iban a sacar la plata y después matarlo, una idea que se le cruzó por la cabeza todo el tiempo. Mientras tanto, logró ingeniar la manera de enviar mensajes cifrados a sus familiares, a pesar de que los secuestradores vigilaban todas sus comunicaciones de cerca. Esta conexión silenciosa con su red de apoyo fue vital para intentar gestionar la crisis desde fuera, aunque la vigilancia constante hacía cada acción más riesgosa. La presión psicológica ejercida por sus captores fue intensa y constante durante todo el periodo de su cautiverio.

La negociación y el escape final

El contacto externo provocó un fuerte temor en uno de los captores, quien comenzó a preocuparse genuinamente por las consecuencias legales y sociales. Calderón aprovechó ese momento de duda para negociar su salida de manera estratégica. Le pidió que lo llevaran al aeropuerto y le aseguró que no le pasaría nada si accedían a sus condiciones. Una transferencia de mayor valor pudo ser anulada a tiempo gracias a la rápida intervención de su familia, lo que desató aún más la ansiedad entre los secuestradores y aceleró su decisión de liberarlo.

Una vez a salvo, Calderón tomó la difícil decisión de no presentar una denuncia formal por miedo a posibles represalias contra sus seres queridos. Pensó en la protección de su familia como prioridad absoluta, optando por la seguridad de sus seres queridos por encima de la justicia penal. Este sacrificio personal refleja la gravedad de la amenaza que representaba la red criminal detrás del engaño. Su historia tiene un recorrido destacado dentro del fútbol argentino, pero este capítulo se convirtió en uno de los más dramáticos e inmerecidos de su trayectoria.

Legado deportivo y advertencia final

Sin embargo, aquella falsa propuesta laboral en Marruecos terminó convirtiéndose en un testimonio de vulnerabilidad para una leyenda del deporte. Después de retirarse como futbolista, defendiendo las camisetas de Racing e Independiente, desarrolló una extensa trayectoria como entrenador principalmente en el exterior y en países del Golfo Pérsico. Ahora ha decidido romper el silencio para advertir sobre este tipo de engaños, con el objetivo de evitar que otros entrenadores y profesionales atraviesen una experiencia similar y traumática.

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La experiencia de Gabriel Calderón destaca los riesgos que pueden oculta las oportunidades laborales internacionales cuando no se verifican exhaustivamente los contactos. Su caso sirve como un recordatorio potente de la importancia de la seguridad y la verificación en las relaciones profesionales globales. Aunque su carrera deportiva es gloriosa, este incidente reciente ha dejado una marca permanente en su vida personal, demostrando que incluso las figuras más icónicas no son inmunes a la crueldad y el engaño criminal en el ámbito privado.