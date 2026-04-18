Secuestran armas y detienen a adolescente por amenazas de masacre escolar en San Miguel

Un menor de 16 años fue identificado y se le secuestraron armas de fuego en su domicilio tras realizar amenazas de masacre escolar en redes sociales dirigidas al Colegio Juana Manzo de San Miguel, Buenos Aires. El caso se enmarca en un preocupante fenómeno de amenazas virales que afecta a escuelas argentinas.

Un adolescente de 16 años ha sido identificado tras publicar mensajes intimidatorios en redes sociales sobre una masacre en el Colegio Juana Manzo, ubicado en el partido bonaerense de San Miguel . La Policía intervino y secuestró armas de fuego en su domicilio.

La continua aparición de casos de alumnos que amenazan con realizar matanzas escolares ha puesto en alerta a las autoridades.

Una denuncia anónima al 911 alertó sobre la exhibición de imágenes con una pistola en Instagram y canales de difusión de WhatsApp, acompañadas de advertencias como 'Nos vemos mañana, wachines'. El denunciante proporcionó capturas de pantalla, permitiendo a los investigadores confirmar la existencia de las cuentas, que posteriormente fueron cerradas. Sin embargo, se descubrió otro perfil en la misma plataforma con más fotografías del menor portando un arma de fuego.

Tras contactar al Consejo Escolar de San Miguel para cotejar la información, se identificó al sospechoso como J.N.R., estudiante de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento”. Como medida preventiva, se dispusieron consignas policiales en dicho establecimiento educativo.

El fiscal Fernando Simi, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, solicitó al Juzgado de Garantías del Joven, a cargo del magistrado Marcelo Kogan, una orden de allanamiento en la vivienda del adolescente. Durante el procedimiento, se encontró al involucrado junto a su familia.

Agentes de la DDI San Martín y SUB DDI San Miguel secuestraron siete teléfonos celulares, una pistola de gas comprimido marca Fox calibre 4,5 –réplica de una pistola calibre 9 milímetros–, una computadora portátil y una munición de fabricación nacional FLB calibre 9 milímetros troncocónica que se encontraba percutada pero sin haber sido disparada.

El caso ha sido caratulado como intimidación pública, y no se tomaron medidas contra ningún miembro del grupo familiar.

La situación genera preocupación a nivel nacional ante el fenómeno de las amenazas de tiroteo en escuelas.

Las amenazas de tiroteo en diversas escuelas argentinas han cobrado una dimensión viral alarmante, desbordando a autoridades y padres. Este fenómeno, que ha copado los medios de comunicación, se ha intensificado recientemente y se conoce mediáticamente como la Ola de amenazas virales o el reto de Mañana tiroteo.

No se trata de un reto oficial, sino de una tendencia imitativa que se propaga principalmente a través de plataformas como TikTok e historias de Instagram. El desafío consiste en la publicación de mensajes intimidatorios, ya sea en redes sociales o a través de grafitis en los baños escolares, anunciando una masacre en una fecha determinada.

Los mensajes suelen ser concisos, como 'Mañana tiroteo, no vengan' o 'El 22/04 no se salva nadie', y frecuentemente se acompañan de imágenes de armas (reales, de aire comprimido o descargadas de internet) y emojis de risa, intentando aparentar una 'broma pesada' o un desafío a las autoridades.

Si bien las amenazas de bomba son un problema recurrente en Argentina, esta nueva ola se distingue por su carácter imitativo. Se cree que se originó a partir de un incidente real o una amenaza de gran viralidad en una escuela específica, como el caso de San Cristóbal.

Los adolescentes replican estas amenazas para observar la reacción comunitaria, lograr la suspensión de clases o simplemente por la excitación de ver sus mensajes difundidos en los noticieros.

Las consecuencias de estas amenazas son significativas, a pesar de que la mayoría resultan ser falsas alarmas. Las escuelas se ven obligadas a implementar rigurosos protocolos de seguridad, requerir la intervención de divisiones especializadas, evacuar edificios y, en muchos casos, suspender la actividad académica.

La justicia, como se evidenció en el caso de la Técnica N°1 de Carapachay, no considera estas acciones como simples bromas. Los menores involucrados pueden ser demorados, y sus tutores pueden enfrentar procesos legales por intimidación pública.

Varias provincias, incluyendo Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, han implementado revisiones de mochilas en los accesos escolares.

Las redes sociales juegan un papel crucial en la propagación de estos mensajes, que suelen circular inicialmente en chats cerrados de WhatsApp o microgrupos sin supervisión adulta, para luego saltar a las historias de Instagram buscando un impacto masivo.

La Policía Informática se encuentra rastreando las direcciones IP asociadas a estas publicaciones, y en lo que va de abril, se han llevado a cabo múltiples allanamientos en el Gran Buenos Aires directamente relacionados con este fenómeno.

La alarma es generalizada ante la escalada de este tipo de comportamientos





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