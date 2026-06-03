Secuestran a la periodista Roxana Guzmán Ramírez en Veracruz tras irrupción armada en su domicilio

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue privada de la libertad por un grupo de hombres encapuchados y armados que irrumpieron en su vivienda en Nanchital, Veracruz. El hecho fue grabado por la propia comunicadora con su teléfono celular, antes de que los agresores le arrebataran el dispositivo. Las autoridades confirmaron el secuestro y activaron un operativo de búsqueda en la región. La víctima, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, había recibido amenazas vinculadas al asesinato de su esposo. ONGs y el gremio periodístico exigen justicia y garantías para la seguridad de los comunicadores en el estado.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue raptada por varios hombres que irrumpieron en su vivienda encapuchados y armados en el estado de Veracruz ; se desconoce su paradero.

El momento de la irrupción de los hombres encapuchados fue registrado por la mujer con su teléfono celular. En las imágenes puede verse cómo, mientras, a pocos pasos, la periodista mexicana graba con su teléfono celular. Una vez que los agresores lograron romper el vidrio de la puerta, en la parte interna del domicilio irrumpe la figura de un hombre quien, sin éxito, intenta defenderse.

La identidad de esa persona, a quien en el video se lo ve de espaldas y en ropa interior, no trascendió pero, quienes al ingresar apuntan con armas de alto calibre hacia las víctimas para controlar la situación. Acto seguido, le quitan el celular a la periodista, dando por finalizado el video. La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que Guzmán Ramírez fue privada de la libertad.

Las autoridades agregaron que se encuentran realizando la investigación correspondiente para dar con su paradero. Por su parte, la ONG mexicana Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) compartió un comunicado en redes sociales donde manifiestan su profunda preocupación ante la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste en Nanchital, Veracruz.

Luego del reporte de la privación de la libertad por parte de la Fiscalía veracruzana, las autoridades locales y estatales realizaron un operativo de seguridad y de búsqueda en diferentes puntos de la zona para tratar de ubicar a la mujer en la región. La periodista es conocida por realizar transmisiones periodísticas en vivo. Su trabajo es conocido por su circulación en redes sociales, donde se destaca en información social y cultural de la zona sur de México.

A partir del reciente secuestro, Cimac reveló que la periodista había sufrido amenazas previamente, las cuales estarían relacionadas con el asesinato de su esposo, y confirmó que regresó el año pasado, cuando fundó su propio medio de comunicación. Desde la Fiscalía sostuvieron que las investigaciones se llevarán a cabo con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos y protección de los datos personales, hasta dar con el paradero de la víctima y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos hechos.

La Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado se encuentra a cargo de las indagatorias. Este caso ha generado alarma en el gremio periodístico mexicano, que ha exigido garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y la seguridad de los comunicadores.

La desaparición de Roxana Guzmán se suma a la lista de periodistas que han sido víctimas de violencia en el país, especialmente en estados como Veracruz, que ha sido señalado como uno de los más peligrosos para la práctica del periodismo. Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa han hecho un llamado a las autoridades para que actúen con celeridad y responsabilidad, y han demandado condiciones de protección para los periodistas que cubren temas sensibles como el crimen organizado y la corrupción.

La comunidad internacional también ha observado con atención el desarrollo de este caso y ha expresado su solidaridad con la familia de la periodista y con los colectivos que exigen justicia. Mientras tanto, la búsqueda continúa en la zona sur de Veracruz, con el apoyo de fuerzas federales y estatales, y se espera que en las próximas horas se obtengan resultados concretos sobre su localización.

El secuestro ocurre en un contexto de alta violencia en el estado, donde grupos delictivos disputan el control de rutas de trasiego de drogas y otras actividades ilícitas, lo que ha generado un clima de inseguridad que afecta a la población civil y a los periodistas que intentan informar sobre estos hechos. La familia de Roxana Guzmán ha pedido mantener la difusión del caso y ha agradecido las muestras de apoyo recibidas





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