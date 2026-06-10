Secretaría de Transporte reúne a cámaras empresariales para discutir subsidios y tarifas

La Secretaría de Transporte se reúne este jueves con las cámaras empresarias para discutir subsidios y tarifas. El encuentro se enmarca en una serie de reuniones que se llevan a cabo cada 15 días para abordar cuestiones del sector como la reestructuración del sistema, el aumento del gasoil y las deudas con el sector.

La Secretaría de Transporte se reúne este jueves con las cámaras empresarias para discutir subsidios y tarifas. Es un encuentro que estaba previsto hace 15 días, aunque el gremio de choferes de colectivos pulsa por un aumento salarial.

La reunión estaba planificada hace 15 días, dado que desde abril último la Secretaría de Transporte viene manteniendo encuentros con las cámaras empresarias para discutir temas de la actividad como la 'reestructuración del sistema, el aumento del gasoil y las deudas con el sector', entre otros puntos. La última cita había sido el 27 de mayo





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