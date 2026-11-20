El Sebrae Nacional fortalece el afroemprendimiento en Brasil, donde más de 15 millones de negros lideran negocios, para cerrar brechas salariales y de acceso al crédito mediante innovación y redes de apoyo.

En el contexto del Día Nacional de la Conciencia Negra en Brasil, celebrado este 20 de noviembre, Eraldo Ricardo dos Santos, gerente adjunto de la Unidad de Emprendedurismo Femenino, Diversidad e Inclusión del Sebrae Nacional, ha destacado la importancia estratégica de consolidar el afroemprendedurismo como un pilar fundamental para la soberanía económica del país. Esta reflexión se produce en la antesala de su participación en el Festival Afrofuturismo en Salvador de Bahía, un encuentro crucial que integra cultura, tecnología y desarrollo empresarial.

Brasil cuenta con una potente base empresarial afrodescendiente, donde más de 15 millones de personas negras lideran emprendimientos, representando a más de la mitad de los dueños de negocios y movilizando cerca de dos billones de reales al año según las mediciones del Sebrae y el IBGE. Sin embargo, esta magnitud económica convive con una profunda brecha estructural, ya que los emprendedores negros ganan en promedio un 50% menos que sus pares blancos, una disparidad que se profundiza hasta el 60% para las mujeres negras debido a barreras históricas de acceso al crédito y vulnerabilidad territorial.

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Estrategias de Acceso al Mercado en el Festival

El Festival Afrofuturismo, organizado por la institución Vale do Dendê en Bahía, se posiciona como una respuesta directa al desafío del acceso a mercados y la generación de ingresos para la comunidad negra, colaborando activamente con el Sebrae en esta misión. El evento funciona como una gran vitrina nacional e internacional, con la presencia de delegaciones de más de quince países del continente africano, creando un espacio de visibilidad única para los negocios locales.

Una de las innovaciones clave de esta edición es la incorporación de rondas de negocios que conectan de manera individual a grandes compradores corporativos del país con emprendedores negros en reuniones breves de veinte a treinta minutos. Este mecanismo está diseñado específicamente para cerrar acuerdos comerciales reales, permitiendo que los negocios afrodescendientes escalen sus operaciones y superen el aislamiento operativo donde el 80% de los emprendedores lucha por la subsistencia en soledad.

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Tecnología, IA y Resiliencia Ancestral

La discusión sobre inteligencia artificial en el festival aborda críticamente cómo la IA aprende de lo que existe en el mundo real y, al ser nuestra sociedad profundamente racista, la tecnología actual reproduce sesgos raciales existentes. Para combatir esto, el evento reúne a investigadores y universidades para debatir sobre códigos que eliminen esas desviaciones, asegurando que la digitalización no perpetúe la exclusión histórica de las poblaciones afrobrasileñas.

Simultáneamente, la ancestralidad se promueve como un combustible y una fuente de resiliencia frente a una jornada emprendedora adversa, inspirando productos únicos en gastronomía, moda o diseño. El concepto de "aquilombarse" fomenta la creación de espacios de encuentro y sostén colectivo, ayudando a los emprendedores a recuperar su identidad y evitar que el racismo despoje de sentido a sus negocios, garantizando así la sostenibilidad y permanencia a largo plazo de sus empresas.

Nuevos Modelos de Atención y Accesibilidad

El Sebrae ha reinventado su enfoque operativo para abordar la vulnerabilidad socioeconómica del "emprendedor único", quien produce, gestiona y vende, y cuya situación se agrava cuando vive en la periferia y pierde un día entero de trabajo por desplazamientos largos. Para mitigar esto, la entidad realiza actividades en iglesias y salones comunitarios en horarios nocturnos, de siete a nueve de la noche, pensando especialmente en madres solteras periféricas, transformando sus sedes en "agencias plurales" con rampas de accesibilidad, baños neutros y salas de amamantamiento.

Estas agencias también incluyen espacios multisensoriales para neurodivergencias, venciendo la barrera simbólica que hacía sentir que las instituciones públicas no eran para ellos. Este viraje estratégico busca desplazar la mirada asistencialista sobre el trabajo de la comunidad afrodescendiente, consolidando una arquitectura que priorice la disputa de mercado y la autonomía económica como la última frontera de la emancipación social en Brasil.