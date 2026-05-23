Sebastián Zunino recibe su primera tarjeta amarilla en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina

El delantero de Unión de Santa Fe, Sebastián Zunino, recibió su primera tarjeta amarilla en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina frente a Independiente de Avellaneda. El árbitro Sebastián Zunino mostró la tarjeta amarilla a Sebastián Zunino a los 22 minutos del primer tiempo. Este es el primer aviso de amarilla para Sebastián Zunino en esta temporada y la 5° tarjeta amarilla en su carrera como futbolista.

El delantero de Unión de Santa Fe, Sebastián Zunino , recibió su primera tarjeta amarilla en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Argentina frente a Independiente de Avellaneda.

El árbitro Sebastián Zunino mostró la tarjeta amarilla a Sebastián Zunino a los 22 minutos del primer tiempo. Este es el primer aviso de amarilla para Sebastián Zunino en esta temporada y la 5° tarjeta amarilla en su carrera como futbolista. El partido se disputará en la ciudad de Rosario, en la calle Parque de la Independencia, y se transmitirá en vivo por TYC Sports





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