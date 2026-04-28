Sebastián Vettel sorprende al mundo al correr la Maratón de Londres en su primera experiencia

El tetracampeón de Fórmula 1, Sebastián Vettel, participó en la Maratón de Londres para recaudar fondos para causas benéficas y completó la carrera con un tiempo impresionante. Su transición de la velocidad de los circuitos a la resistencia de la maratón demuestra su espíritu competitivo y compromiso social.

Sebastián Vettel , el tetracampeón de Fórmula 1 , sorprendió al mundo al participar en la Maratón de Londres, pero esta vez no al volante de un auto de carreras, sino corriendo los 42 kilómetros de la prueba.

El alemán, que se retiró de la Fórmula 1 en 2022, decidió sumarse a esta competencia con un objetivo solidario: recaudar fondos para dos causas benéficas, Grand Prix Trust y Brain & Spine Foundation. A pesar de ser su primera experiencia en una maratón, Vettel logró completar la carrera con un tiempo impresionante, demostrando que su espíritu competitivo y su resistencia no se limitan a la pista de carreras.

En una entrevista con BBC Sport, el expiloto compartió sus impresiones sobre la experiencia: "Se sintió muy largo, pero era mi primera vez, así que no sabía qué esperar. Ha sido increíble ver cuánta gente había al lado del recorrido y lo contento que está todo el mundo". Su participación en la maratón no solo fue un logro personal, sino también una oportunidad para inspirar a otros y apoyar causas importantes.

La comunidad de la Fórmula 1, incluyendo a su exequipo Red Bull, no tardó en felicitarlo por su hazaña.

"Muchas felicidades a la leyenda de la Fórmula 1, Sebastián Vettel, por completar la Maratón de Londres", escribió el equipo en sus redes sociales. Este nuevo capítulo en la vida de Vettel demuestra que, más allá de las carreras, sigue siendo un atleta de élite y un ejemplo de compromiso con causas sociales.

Su transición de la velocidad de los circuitos a la resistencia de la maratón es un recordatorio de que los límites solo existen en la mente y que el verdadero éxito se mide no solo en victorias, sino en el impacto que se deja en el mundo. La participación de Vettel en la Maratón de Londres también ha generado un debate sobre la versatilidad de los atletas de élite y cómo sus habilidades pueden trasladarse a otros ámbitos.

Mientras algunos se preguntan si otros pilotos de Fórmula 1 podrían seguir sus pasos, otros ven en su ejemplo una motivación para desafiar sus propios límites. Sea como fuere, la historia de Vettel en la maratón es un testimonio de su carácter y su determinación, cualidades que lo han convertido en una figura admirada tanto dentro como fuera de la pista





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