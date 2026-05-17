Sebastián Driussi no estará en la final del Torneo Apertura y Twilight River se enfrenta a Cristo los desafíos del conjunto de Núñez

El delantero de River Plate, Sebastián Driussi, fue descartado para la final del Torneo Apertura debido a una lesión en el ligamento colateral medial derecho. Su ausencia, junto a la de Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel, plantea un reto para el equipo en busca del título. Driussi envió un mensaje emotivo a los hinchas y destacó su orgullo por el esfuerzo del equipo.

El delantero Sebastián Driussi quedó oficialmente descartado para la final del Torneo Apertura tras sufrir un esguince en el ligamento colateral medial derecho. El atacante, que venía siendo una figura clave en el conjunto de Núñez en las últimas semanas, tendrá cerca de un mes de recuperación y se perderá el partido más importante del semestre para River Plate .

Su ausencia se suma a los problemas de lesión de otros jugadores como Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel, que también quedaran fuera de la final tras sufrir lesiones. A pesar de esta baja sensible, Driussi utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a los hinchas y dejar un mensaje de apoyo a sus compañeros. En su publicación, el jugador declaró: ‘Ahora toca enfocarme en la recuperación, trabajar al máximo y volver más fuerte para seguir dando todo por esta camiseta’.

Además, expresó su orgullo por el esfuerzo del equipo y aseguró que acompañará al plantel en la definición del campeonato: ‘Orgulloso de mis compañeros por el esfuerzo y por haber conseguido el pase a la final’. También agradeció el cariño recibido tras su lesión, destacando el apoyo constante de los hinchas.

La situación de Driussi y los demás lesionados obliga al cuerpo técnico a realizar ajustes en el mediocampo y en la defensa, áreas fundamentales para enfrentarse al rival en la gran definición del torneo





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