Análisis del impacto de Sebastián Boselli en Getafe CF tras su traspaso desde River Plate. Detalles sobre su rendimiento, contrato hasta 2030 y la valoración del jugador en La Liga.

Sebastián Boselli está disfrutando de un momento deportivo inmejorable en España, donde su rendimiento con el Getafe CF ha sido ampliamente reconocido. Tras ser adquirido por el Millonario en el último mercado de pases y posteriormente cedido, el defensor argentino ha consolidado su lugar en el equipo madrileño con actuaciones destacadas que han captado la atención de la afición local y la prensa especializada.

El traspaso desde River Plate al Getafe

La llegada de Boselli a La Liga se gestó a comienzos del año, cuando su padre y agente, Pablo Boselli, buscó opciones en Europa para su salida. Este movimiento se originó después de que no prosperara un sondeo del club uruguayo Peñarol, lo que permitió que el Getafe CF picara en punta y cerrara el acuerdo. La dirigencia del club español no dudó en asegurarse su ficha a mitad de año, viendo en él una oportunidad vital para reforzar su plantilla.

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Inicialmente, el jugador llegó cedido hasta el 30 de junio pasado, con una opción de compra de 968.000 euros por el 60% del pase si jugaba al menos 15 partidos oficiales en la anterior temporada. Este mecanismo financiero permitió que el proceso de transferencia avanzara con relativa fluidez, facilitando la integración del defensor en la estructura del club de Núñez de Balboa.

Consolidación táctica y recepción en Madrid

Su desembarco en España se había gestado a comienzos de año y el jugador se entrenó a la par del grupo durante la última pretemporada de verano en el CARP. Se despidió de sus compañeros en Punta del Este para iniciar su primer desafío en el Viejo Continente, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional. La transición fue cuidadosamente planificada para asegurar su adaptación tanto táctica como personal.

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La enorme muestra de cariño en las redes sociales y en el estadio ha sido una constante, celebrando su distinción con un particular tuit que incluyó guiños rioplatenses. El apodo "Dioselli" refleja cómo empezó a ganarse a los hinchas, un reconocimiento que contrasta significativamente con su recibimiento anterior en Argentina. Este cariño no es casual, sino el resultado de su consistencia y profesionalismo en cada encuentro.

Contraste con su etapa en River Plate

Su consolidación en España, donde juega de central y también como lateral derecho, contrasta con lo que había sido su despedida del Monumental. De los 1.095 minutos en 14 encuentros que sumó en su primera etapa en River Plate, pasó a completar solo 335 minutos en cinco juegos durante su segundo ciclo tras ser repescado desde Estudiantes. Esta reducción en su participación fue el detonante para la búsqueda de un nuevo rumbo fuera del club.

La situación se definió claramente el 20 de septiembre de 2025, en la derrota por 2-0 frente al Atlético Tucumán en el José Fierro, y terminó siendo suplente en cinco de los últimos siete encuentros del Clausura. En esos partidos, no fue citado vs. Gimnasia y Boca, lo que marcó el fin de su segunda etapa. Un año después, la historia dio un giro completo y hoy en Madrid toman mate y aplauden de pie a "Dioselli", simbolizando el redescubrimiento de su potencial.

Proyección futura y contrato a largo plazo

Sebastián Boselli firmó en Getafe hasta 2030, asegurando un futuro a largo plazo con el club madrileño. Esta decisión refleja la confianza de la dirigencia y el cuerpo técnico en su capacidad para seguir aportando en el medio y en la defensa. La inversión realizada por el Millonario se ve ahora justificada por el crecimiento del jugador, quien ha demostrado ser una pieza clave para el esquema táctico actual.

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El éxito de Boselli no solo beneficia al Getafe CF, sino que también revaloriza su figura en el mercado internacional. Su adaptación a la intensidad y exigencia de La Liga es un ejemplo de superación profesional, abriendo puertas para futuras convocatorias o incluso para un mayor desarrollo en el fútbol europeo. La trayectoria de "Dioselli" en Madrid está apenas comenzando a escribir sus capítulos más importantes.