Sebastián Bértoli: la trayectoria del ídolo de Patronato lejos del fútbol

Sebastián Bértoli, máximo ídolo de Patronato, se retiró el 7 de abril de 2019 y hoy vive alejado del fútbol profesional y la política, al frente de su complejo deportivo.

Sebastián Bértoli es el máximo ídolo de Patronato, el club entrerriano donde construyó su nombre dentro del fútbol argentino. Su carrera incluyó la máxima categoría, cargos dirigenciales y una vida que hoy transcurre lejos del fútbol profesional y de la política. Según la información disponible, el exjugador se retiró el 7 de abril de 2019 y asegura que no volvió a jugar.

La historia de Bértoli combina éxitos deportivos, una etapa en la conducción de una institución pública y una decisión de alejarse de los escenarios que lo hicieron conocido. Su recorrido ayuda a entender por qué su figura sigue asociada a la historia rojinegra, incluso años después de dejar la actividad.

Also read Un excompañero recordó a Messi en Barcelona y destacó una cualidad que lo hacía único como capitán

Trayectoria de Sebastián Bértoli en Patronato

Sebastián Bértoli disputó más de 500 partidos con la camiseta de Patronato y consiguió tres ascensos a lo largo de su paso por el club. Con el equipo llegó a la máxima categoría del fútbol argentino, un objetivo que había compartido públicamente durante los festejos de 2015, cuando el elenco rojinegro logró el histórico salto de categoría.

Su rendimiento en la élite le permitió jugar hasta una edad avanzada en la Primera División, donde mantuvo buenas actuaciones. Después de alcanzar el sueño de pelear por lo más alto del fútbol argentino con el elenco entrerriano, Bértoli decidió tomar distancia del fútbol profesional.

Advertisement

Uno de los momentos más recordados de su etapa en el club fue la definición por el ascenso frente a Santamarina de Tandil. En esa instancia atajó el penal decisivo que permitió el regreso de Patronato a Primera después de 37 años, una hazaña que lo consolidó como referente de la institución.

También se destaca una atajada en junio de 2012, correspondiente a la fecha 37 del Nacional B. Bértoli le detuvo un disparo a Alejandro Domínguez, lo que posibilitó la victoria de Patronato por 1-0 ante River y dejó al Millonario condicionado por otros resultados en la pelea por el ascenso, que finalmente se definió en la última jornada.

Formación en Newell's y carrera antes de Patronato

Los primeros pasos de Sebastián Bértoli se dieron en las divisiones inferiores de Newell's, donde compartió plantel con futbolistas como Lionel Scaloni, Gabriel Heinze y Lucas Bernardi. Durante su etapa en Rosario también tuvo la oportunidad de conocer a Diego Maradona.

Tras quedar libre y pasar por Racing, Bértoli tuvo que buscar otros caminos para sostenerse económicamente mientras perseguía su objetivo de jugar en el fútbol profesional. Esa búsqueda marcó una etapa de esfuerzo personal antes de su consolidación en Patronato.

Advertisement

Retiro en 2019 y vida lejos del fútbol

Sebastián Bértoli se retiró del fútbol el 7 de abril de 2019 y afirma que no volvió a jugar. Desde entonces, su vida transcurre fuera del ámbito profesional y de la política.

Bértoli se desempeñó como director ejecutivo del Instituto Autárquico Becario Provincial, cargo que ocupó hasta 2023. Además, intentó convertirse en presidente de Patronato, la institución en la que se transformó en ídolo.

Hoy, según su propio relato, está al frente de un complejo deportivo propio, dedica tiempo a sus hijos y disfruta de una etapa con menos obligaciones. Su caso refleja cómo un exfutbolista de trayectoria regional puede reconstruir su vida después del retiro sin dejar de estar ligado a la historia de su club.