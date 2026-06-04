Se prevé un período de inestabilidad en varias provincias del norte argentino

La semana se presentará con un período de inestabilidad en varias provincias del norte argentino, caracterizado por elevados niveles de humedad, escasa amplitud térmica y jornadas mayormente cubiertas. En paralelo, otras regiones del país enfrentarán fuertes lluvias, con lloviznas y cielo mayormente cubierto durante gran parte de la jornada.

La semana se presentará con un período de inestabilidad en varias provincias del norte argentino, caracterizado por elevados niveles de humedad, escasa amplitud térmica y jornadas mayormente cubiertas.

En paralelo, otras regiones del país enfrentarán fuertes lluvias, con lloviznas y cielo mayormente cubierto durante gran parte de la jornada. La situación comenzará a mejorar recién el viernes, cuando desaparecerán las probabilidades de precipitaciones y regresarán las condiciones más estables. Las lloviznas y lluvias aisladas podrían repetirse entre miércoles y jueves, mientras que el viernes se presentará como el día más favorable para las actividades al aire libre.

Durante el miércoles y el jueves podrían registrarse lluvias intensas por hora, acompañadas por máximas que apenas alcanzarán los 8°C. En Tucumán y Santiago del Estero, se espera una disminución gradual de las precipitaciones y una mejora de las condiciones generales. Además, se prevé una ola de calor que sacudirá el termómetro en todo el país, con temperaturas de hasta 32°C en estas zonas. La temperatura corporal





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Inestabilidad Lluvias Humedad Amplitud Térmica Condiciones Climáticas

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