Se estudió con persistencia y superó barreras: Silvia, la abogada que exigió calidad de vida a través de su formación

Silvia, abuela que es hoy abogada, enfrentó dificultades físicas y económicas durante su periodo de estudio en la universidad. Sin embargo, su determinación y perseverancia la llevaron a superar las barreras y completar su graduación en deborah a veces hasta con bastón, enfrentando inviernos duros y colectivos llenos.

Si bien Silvia lo consideró frágil y vulnerable por la vulnerabilidad del sistema al que vivía, decidió asumir una postura decidida y enfrentar su entorno.

A los 13 años, identificó que el sistema era su principal obstáculo y que la educación sería su único medio de defensa. Antes de lograr metas académicas superiores, trabajó en tareas de limpieza y hotelería en Estados Unidos, así como en España y República Dominicana. Al regresar a la Argentina y cumplir años de jubilación, se encontró con un tiempo libre que percibía vacío de propósito.

Fiel a su estilo inquieto, decidió volver a las aulas en su tercera edad, profesional en oficios como plomería, electricidad y computación. Su necesidad de tener un objetivo claro la llevó a inscribirse en la Universidad Nacional de La Matanza. A sus 72 años, Silvia se recibió de abogada, sumando su tercer título universitario tras superar desafíos físicos y económicos de salud. Su éxito no se debe a condiciones extraordinarias, sino a la persistencia diaria





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