La perspectiva climática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que se esperan lluvias escasas en la mayor parte del área agrícola para los próximos días. El frente de tormenta muy vigoroso no encontrará suficiente vapor de agua en la atmósfera, lo que causará aportes escasos en la mayor parte del área agrícola.

En la segunda semana de junio se esperan lluvias escasas con registros moderados en el norte y el centro-este. Para los próximos días se esperan lluvias escasas en la mayor parte del área agrícola, según informó la perspectiva climática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para el período del 4 al 10 de junio.

Paralelamente, se producirá el paso un frente de tormenta muy vigoroso, pero que no encontrará suficiente vapor de agua en la atmósfera, por lo que causará aportes escasos en la mayor parte del área agrícola, mientras que la Cordillera Central observará tormentas. La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos (menos de 10 mm) con focos aislados con valores moderados. Sólo el sudeste del Uruguay y el sudoeste de Cuyo observarán precipitaciones abundantes (más de 25 mm).

Las temperaturas máximas continuarán siendo muy elevadas en el norte del área agrícola, mientras que el centro observará registros moderados y el sur comenzará a experimentar marcas bajas, causadas por el avance de un frente de tormenta. El nordeste de Córdoba, el norte de la Región Pampeana y el norte del Uruguay observarán temperaturas máximas superiores a 20°C, con focos de registros de 25 a 35°C hacia el norte.

El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, gran parte de la región pampeana y la mayor parte del Uruguay experimentarán máximas entre 15 y 20°C, con focos de marcas menores. Las zonas serranas y cordilleranas del oeste del NOA, el oeste de Cuyo y el sur de la región pampeana observarán temperaturas máximas menores a 15 °C. Junto con el frente, arribarán los vientos polares, extendiéndose sobre la mayor parte del área agrícola, alcanzando su extremo norte, provocando heladas generales en todo el oeste del área agrícola, y heladas localizadas, sobre el centro y el este de Buenos Aires, el centro y sur de la Mesopotamia y gran parte del Uruguay.

El cambio de ciclo climático y el INTA advierten que la clave será la anticipación. El nordeste de Córdoba, el norte de la Región Pampeana y el norte del Uruguay observarán temperaturas mínimas superiores a 5°C, con focos superiores a 10°C. El centro del NOA, el oeste de Cuyo, gran parte de Corrientes y el este de la región pampeana observarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5°C, con riesgo de heladas localizadas, con heladas generales y un foco con valores inferiores





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