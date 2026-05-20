Se confiscaron más de 5 mil pares de zapatillas de contrabando y mercadería apócrifa por un valor aproximado de 240 millones de pesos en Flores

La policía confiscó un total de 5043 pares de zapatillas de diversas marcas y modelos, cerca del 80% de las que secuestraron provenían de Brasil, mientras que el resto fueron importadas desde China Las autoridades también encontraron otros productos como terminómetros, hogyjear y smarceros de cocina, con la marca Stanley, así como equipos como tortas eléctricas y juego de baterías de cocina.

El material confiscado se evaluó en más de $240 millones; encontraron también termos que no contaban con el aval correspondiente, secuestraron más de 5 mil pares de zapatillas de contrabando y mercadería apócrifa por un valor aproximado de 240 millones de pesos en Flores 5000 pares de zapatillas de contrabando y mercadería falsificada valuada en más de $240 millones fueron secuestradosde productos importados y marcas apócrifas en la zona comercial de la avenida Avellaneda.

El operativo fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad junto con la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y personal de la Dirección General de Aduanas, tras una causa impulsada por la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ). Durante el procedimiento también fue allanado un comercio dedicado a la venta de mercadería que, según indicaron las autoridades, no cumplían con las normas sanitarias correspondientes.

Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales en 12 locales comerciales y una baulera ubicada dentro de una galería de la calle Nazca al 400. También participaron agentes de las divisiones Antiterrorismo, Delitos contra la Salud, Capturas y Prófugos, Búsqueda de Personas e Interpol.

Además, se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación judicial





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