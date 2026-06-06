Se confirma el lugar del último adiós a Carlos Alberto "Indio" Solari en Avellaneda

El velorio público del ídolo del rock nacional se realizará el domingo 7 de junio a las 11:00 en el Polideportivo "José María Gatica" de Avellaneda, tras la negativa del Cilindro de Racing y con la participación masiva de seguidores en la Plaza de Mayo y Parque Leloir.

Las autoridades confirmaron a través de MinutoUno.com el lugar donde se llevará a cabo el último adiós al legendario cantante de rock nacional, Carlos Alberto "Indio" Solari.

El velorio público se realizará este domingo 7 de junio a partir de las 11:00 horas en el Polideportivo "José María Gatica", ubicado en el partido bonaerense de Avellaneda. La familia del artista explicó que la decisión de fijar la fecha y el lugar buscó "dar tiempo a la gente que viene de lejos" y permitir que admiradores de todas las provincias y del exterior puedan acompañar al ídolo en su despedida.

En un comunicado difundido en las redes oficiales del músico, se manifestó que "mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora", agradeciendo la paciencia y la comprensión de los seguidores en un momento tan doloroso. La gestión del presidente Javier Milei, a través de su Oficina de Atención a la Comunidad, se comprometió a ofrecer Tecnópolis como posible sede para el homenaje, pero la propuesta fue rechazada por la comisión directiva del Racing Club, que descartó la utilización del Cilindro de Avellaneda para la ceremonia.

Ante esta negativa, la familia optó por el Polideportivo Gatica, una instalación deportiva con capacidad para acoger a miles de personas, garantizando la seguridad y el orden público mediante la presencia de la Policía de la Ciudad. Además, se organizó una transmisión en vivo para los fans que no puedan desplazarse, con el objetivo de que la despedida sea simultánea en varias ciudades del país y en el extranjero, manteniendo viva la esencia de los "Redonditos de Ricota".

El duelo se manifestó de forma contundente en la Plaza de Mayo, que se transformó en un templo a cielo abierto para una emotiva misa dedicada al Indio Solari. A partir de las 16:30 horas, los seguidores acudieron en masa, portando banderas, pancartas y entonando los clásicos coros del grupo, entre los que destacaba la famosa frase "A brillar mi amor". Los cánticos resonaron en toda la plaza, con consignas como "¡Vamos los Redondos!

" y momentos de humor que aligeraron la atmósfera, como la ocurrencia de un aficionado que imitó a Mick Jagger diciendo que todavía tenía que "hacerse desde abajo". La emotividad del momento quedó marcada por la presencia de la policía, que acompañó a los asistentes para evitar incidentes y garantizar el{sic} desarrollo pacífico Los homenajes continuaron en el barrio de Parque Leloir, donde el Indio falleció en su residencia la madrugada del viernes.

Allí, los seguidores se congregaron alrededor de la casa, ofreciendo flores, notas y mensajes de despedida, reafirmando la profunda influencia del músico en varias generaciones. La pérdida de Carlos Alberto Solari ha generado también una ola de recuerdos sobre su trayectoria, desde sus inicios con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta su carrera como solista, consolidándose como una figura clave del rock argentino





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