El 29 de noviembre, diez artistas del Taller Cuestas presentan 'Se busca' en Hugo Restaurant. Una muestra que valora el proceso creativo, la experimentación y la búsqueda personal sobre el resultado final.

El 29 de noviembre se inaugurará la muestra colectiva "Se busca" en el espacio de Restoran Hugo, una iniciativa que pone en valor el proceso creativo por encima del resultado artístico terminado. Esta exposición reúne a diez integrantes del Taller Cuestas, un espacio dedicado a la exploración de procesos creativos donde cada participante desarrolla su propia búsqueda, lenguaje y forma de expresión.

El enfoque en la búsqueda artística

La creación artística rara vez es un camino lineal y "Se busca" toma esa idea como punto de partida. La muestra pone en común diferentes recorridos creativos, atravesados por preguntas diversas pero unidos por una misma inquietud: la necesidad de buscar. Se busca una imagen, un lenguaje, una forma de decir, una respuesta o simplemente una nueva pregunta que permita seguir avanzando en la construcción de una impronta propia.

Also read Palmeiras llegó a Montevideo en busca de la Copa Libertadores

Más que la adquisición de técnicas o conocimientos específicos, el taller propone generar condiciones para la búsqueda, la experimentación y el desarrollo de proyectos personales. Se entiende la creatividad como un proceso abierto, dinámico y en permanente transformación, donde el viaje es tan importante como el destino. La muestra funciona como una fotografía colectiva de distintos momentos de búsqueda creativa.

Los artistas y su trayectoria en el taller

Los artistas que integran la exposición son Maca Ansaldo, Valentín Baena, Lucía Fuenzalida, Cecilia Mansilla, Joaquín Prino, Federico Regiardo, Maximiliano Sierra, Nicolás Tauz, Yazmín Majdalani y Esmeralda Ricci. Estos creadores presentarán obras surgidas de sus investigaciones y producciones desarrolladas en el ámbito del taller, mostrando cómo conviven miradas, lenguajes y sensibilidades diversas.

Advertisement

El Taller Cuestas está coordinado por el artista plástico y publicista Mariano Cuestas y se desarrolla todos los miércoles a las 17 en la cava de Hugo Restaurant. Concebido como un espacio de acompañamiento y experimentación creativa, el taller propone un ámbito de trabajo donde cada participante explora materiales, lenguajes e ideas desde una perspectiva personal. Esta iniciativa busca fomentar un entorno de intercambio constante entre los participantes.

Más allá de la exhibición artística

Además de la exhibición, la propuesta tendrá un formato abierto y festivo. La jornada contará con música a cargo de DJ Misterio y una experiencia de Drop Sale. Esta estructura invita al público a interactuar con las obras de manera más cercana, rompiendo la barrera tradicional entre el artista y el espectador. El ambiente busca reflejar la naturaleza dinámica y en evolución de los procesos creativos presentados.

Mariano Cuestas también coordina el Laboratorio de Procesos Creativos en el Instituto Cultura Contemporánea (ICC), ubicado en 220 Cultura Contemporánea. El curso se enfoca en la reinterpretación del proceso creativo desde la cultura contemporánea, con el objetivo de potenciar proyectos artísticos, de diseño y publicitarios. Los participantes exploran diversas disciplinas, desde la publicidad y el branding hasta la dirección de arte y el cine.