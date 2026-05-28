Se acerca la tormenta del siglo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para enfrentar una tormenta sin precedentes. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por el ingreso de una tormenta que traerá consigo 24 horas de intensas lluvias, granizo y fuertes vientos.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para enfrentar una tormenta sin precedentes. A pesar de las mañanas frescas de un dígito, las temperaturas aumentarán significativamente durante las tardes soleadas.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por el ingreso de una tormenta que traerá consigo 24 horas de intensas lluvias, granizo y fuertes vientos. Las nubes negras se acercarán lentamente durante la noche del jueves, dando paso a una madrugada con una intensa caída de agua.

Esta tormenta no solo afectará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que también se extenderá a otras zonas de la región, trayendo consigo más de 48 horas de tormentas severas, lluvias torrenciales y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Se espera que las lluvias intensas duren durante 3 días seguidos, con fuertes ráfagas de viento que afectarán a diversas zonas de la región.

Los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben estar preparados para enfrentar este diluvio histórico y tomar las medidas necesarias para protegerse a sí mismos y sus propiedades





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tormenta Del Siglo Ciudad Autónoma De Buenos Aires Lluvias Intensas Granizo Fuertes Vientos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diez nuevas “pizzerías emblemáticas” de Buenos Aires se suman a la lista oficialLa Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina distinguió a establecimientos con décadas de trayectoria, algunos casi centenarios

Read more »

Armed confrontation between police and naval forces in Buenos Aires, ArgentinaA violent incident occurred near Pueyrredón and Falucho, involving a Volkswagen Vento driven by a suspect with a warrant for arrest. The incident escalated when the suspect fired at police officers, leading to a chase and eventual arrest.

Read more »

Ángela Torres suma una segunda fecha en Buenos Aires tras agotar entradas en tiempo récordLa artista atraviesa el mejor momento de su carrera y, luego de una demanda masiva, agregó una nueva función y se prepara para dos shows únicos.

Read more »

Gobierno porteño entrega lista de incumplimientos alimentarios en Buenos Aires y 13 provinciasEl gobierno porteño ha puesto a disposición de la administración norteamericana un listado que incluye a los hinchas o fanáticos que incumplen sus obligaciones alimentarias en la Ciudad y otras 13 provincias. La base de datos, gestionada por la Subsecretaría de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia porteño, se utiliza para realizar controles en territorio porteño y detectar a los deudores alimentarios.

Read more »