Se acerca el tormentón del año en Colombia: lluvias históricas y tornados podrían golpear en las próximas horas

El país se prepara para un evento climático extremo con tormentas eléctricas, lluvias intensas y caída de granizo. La temperatura será baja y la niebla será común en muchas áreas. Es importante que los conductores tomen precauciones al circular por áreas con niebla y visibilidad reducida.

Se espera un evento climático extremo en Colombia con tormentas eléctricas, lluvias intensas y caída de granizo durante más de 48 horas. La temperatura máxima será de 4°C, mientras que la mínima será de 2°C con nevadas fuertes durante la mañana y la tarde.

Las nevadas y las lluvias serán comunes durante la noche. Es importante que los conductores tomen precauciones al circular por áreas con niebla y visibilidad reducida. La niebla está compuesta por gotas de agua en suspensión que pueden rebatar la luz, lo que puede causar problemas de visibilidad. Es importante no encender las luces intermitentes de emergencia mientras se circula, ya que pueden confundir a los demás conductores.

La situación climática se espera que sea peor el martes, con una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 7°C. La neblina será más común por la noche, mientras que el miércoles la temperatura máxima será de 15°C y la mínima de 9°C. La niebla será más común durante la mañana, mientras que la tarde y la noche serán mayormente nubladas. Es importante que los ciudadanos tomen las precauciones necesarias para protegerse de las condiciones climáticas extremas.

La situación climática se espera que sea peor en las próximas horas, especialmente en las regiones afectadas por las lluvias históricas y los tornados





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