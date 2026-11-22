El secretario del Tesoro advierte que la Reserva Federal podría cometer un error si eleva más las tasas, señalando los peligros para la estabilidad financiera.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha cuestionado públicamente la conveniencia de que la Reserva Federal continúe con nuevas subidas en las tasas de interés. Durante su aparición en el programa televisivo Face the Nation, transmitido por la cadena CBS News, el funcionario expresado su preocupación sobre si una mayor restricción monetaria podría derivar en un error con consecuencias graves para la estabilidad financiera.

El Debate Interno Sobre Tasas de Interés

Bessent argumentó que existe un amplio consenso en los mercados que interpreta cualquier ajuste adicional en el costo del dinero como un desacierto en la conducción económica. El titular del Tesoro señaló que el sistema financiero ya ha absorbido una restricción significativa en las condiciones de liquidez durante los últimos meses, lo que hace innecesario un endurecimiento adicional. Esta intervención se produce en la antesala inmediata a la reunión de diciembre de la autoridad monetaria, un encuentro crucial donde los operadores financieros intentan anticipar el próximo movimiento sobre el precio del dinero.

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Visiones Contrapuestas Dentro de la Fed

El debate al interior del banco central estadounidense refleja claras divisiones frente a una inflación que aún supera la meta oficial del 2 por ciento. Mientras que figuras prominentes como el gobernador Christopher Waller han abierto la puerta a discutir un ajuste más agresivo de 50 puntos básicos para el cierre del año, otros directivos del organismo prefieren mantener pasos más moderados. Esta divergencia de opiniones complica la capacidad de la Fed para enviar señales claras a los mercados, generando incertidumbre sobre el rumbo futuro de la política monetaria.

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Impacto en los Mercados y Wall Street

El secretario del Tesoro vinculó directamente parte de la reciente corrección bursátil con la expectativa persistente de que la autoridad monetaria mantenga condiciones más ajustadas de las necesarias. Esta tensión financiera coincide con turbulencias específicas en el sector tecnológico, las cuales están impulsadas por dudas sobre las valuaciones ligadas a la inteligencia artificial y la sostenibilidad del gasto empresarial. Ante esta incertidumbre, se ha observado una mayor demanda de activos de refugio, como los bonos del Tesoro, por parte de inversores que buscan proteger sus carteras.

Consecuencias Globales y Próximos Pasos

La discusión actual sobre las tasas de la Reserva Federal resulta clave porque sus decisiones definen el costo del financiamiento global, el rumbo del dólar y el apetito por el riesgo en los mercados internacionales. Este factor es determinante y presiona directamente sobre los flujos de capital y las condiciones financieras de las economías emergentes, amplificando los efectos de cualquier error de cálculo. Los agentes económicos y los ciudadanos que dependen de este sistema financiero esperan que la próxima reunión ofrezca claridad sobre si se priorizará el control inflacionario o la estabilidad del mercado.