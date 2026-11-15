Schteingart desmonta mitos sobre Argentina y alerta sobre dependencia productiva

El sociólogo Daniel Schteingart cuestiona narrativas de decadencia y grandeza en su nuevo libro, analizando los riesgos del modelo de Javier Milei y la pérdida de capacidades estatales en Argentina.

El sociólogo Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo y curador de Argendata de Fundar, presenta un análisis riguroso en su obra No somos un país de mierda (todavía) , publicada en 2026 por Siglo XXI Editores. En este texto, el experto busca desmontar dos relatos históricos dominantes: el de una decadencia irremediable y el de una grandeza nacional que ignora sus propios fracasos estructurales.

Paradoja del bienestar y caída en indicadores

Schteingart demuestra mediante datos históricos y comparaciones internacionales que Argentina mejoró gran parte de sus indicadores de bienestar a lo largo del tiempo. Sin embargo, el país perdió posiciones relativas frente a naciones que avanzaron considerablemente más rápido en desarrollo económico y social. Esta paradoja revela que el progreso absoluto no siempre se traduce en competitividad internacional sostenida.

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Contradicciones del modelo económico actual

En una entrevista con Cash, el especialista analiza las contradicciones inherentes al modelo económico implementado por Javier Milei. Si bien reconoce los avances significativos en la estabilización macroeconómica, advierte sobre riesgos críticos. La estructura productiva se vuelve cada vez más dependiente de los recursos naturales, mientras el Estado pierde capacidades institucionales en lugar de mejorar la calidad de sus servicios públicos.

Crítica a los mitos de la riqueza histórica

La afirmación de que Argentina fue la primera potencia mundial y declinó por el colectivismo se basa en dos errores conceptuales. Primero, confunde riqueza con potencia; un país puede ser rico por PIB per cápita sin tener una economía de gran tamaño. Luxemburgo es un ejemplo de riqueza sin potencia, mientras India muestra una economía enorme con ingresos per cápita menores. Segundo, datos estadísticos de 2018 sobre el ingreso por habitante en el siglo XIX fueron rectificados posteriormente.

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Evolución de la pobreza y necesidades básicas

Es fundamental separar las mediciones de pobreza monetaria, que compara ingresos con una canasta básica, de las necesidades básicas insatisfechas. En 1980, más del 20% de los hogares tenía alguna NBI, cifra que bajó a alrededor del 7% en 2022. Aunque en algunas provincias del norte la cifra superaba el 40%, ninguna supera actualmente el 15%, mostrando una tendencia clara de mejora en vivienda, saneamiento y escolarización.

Diagnóstico para políticas públicas futuras

El autoflagelo nacional lleva a negociar desde la debilidad y justificar la destrucción de instituciones que funcionan, como la ciencia y las universidades. Por otro lado, el nacionalismo poco realista minimiza problemas como la inflación y la ineficiencia estatal. Distinguir qué cambiar y qué conservar es esencial para evitar subsidir promesas pagadas por todos y cobradas por pocos, permitiendo una política más pragmática y efectiva.