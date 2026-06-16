Schroders y Poincenot anuncian alianza estratégica para distribución digital de fondos de inversión en Argentina

La gestora global Schroders y la firma tecnológica Poincenot anunciaron una alianza estratégica para desarrollar un nuevo modelo de distribución digital de fondos de inversión en la Argentina. La iniciativa combina la experiencia global de Schroders en gestión de inversiones con la infraestructura tecnológica desarrollada por Poincenot. A través de tecnología basada en APIs seguras y modelos escalables de integración, la propuesta permitirá conectar fondos comunes de inversión locales de Schroders con plataformas que los usuarios ya utilizan en su vida cotidiana, simplificando el acceso y reduciendo fricciones operativas.

La gestora global Schroders y la firma tecnológica Poincenot anunciaron una alianza estratégica para desarrollar un nuevo modelo de distribución digital de fondos de inversión en la Argentina.

Bajo la premisa de que los fondos comunes de inversión buscan salir de los canales tradicionales para acercarse cada vez más a los espacios donde las personas y las empresas administran su dinero, la iniciativa combina la experiencia global de Schroders en gestión de inversiones con la infraestructura tecnológica desarrollada por Poincenot. A través de tecnología basada en APIs seguras y modelos escalables de integración, la propuesta permitirá conectar fondos comunes de inversión locales de Schroders con plataformas que los usuarios ya utilizan en su vida cotidiana, simplificando el acceso y reduciendo fricciones operativas.

La presentación tuvo lugar en la residencia de la Embajada Británica en Buenos Aires y reunió a ejecutivos de bancos, fintech, billeteras virtuales y referentes del mercado de capitales. El economista Esteban Domecq analizó el contexto económico local e internacional, y concluyó con un concierto de jazz en los jardines de la residencia. La iniciativa combina la experiencia global de Schroders en gestión de inversiones con la infraestructura tecnológica desarrollada por Poincenot.

A través de tecnología basada en APIs seguras y modelos escalables de integración, la propuesta permitirá conectar fondos comunes de inversión locales de Schroders con plataformas que los usuarios ya utilizan en su vida cotidiana, simplificando el acceso y reduciendo fricciones operativas.

"Argentina atraviesa una transformación muy relevante en la forma en que las personas acceden a los servicios financieros y a las inversiones. Esta iniciativa nos permite ampliar nuestras capacidades de distribución, acercar nuestros fondos a nuevos segmentos de clientes y acompañar la evolución del mercado con soluciones alineadas a los hábitos digitales de los inversores", señaló Mariano Fiorito, country head de Schroders para Argentina y Uruguay





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