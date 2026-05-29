Schoklender destapa la red de corrupción K con las Madres de Plaza de Mayo

Sergio Schoklender declaró que el kirchnerismo usó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para financiar operaciones contra Macri y recibir dinero de Venezuela. El testimonio expone la hipocresía de un régimen que se decía defensor de los derechos humanos mientras saqueaba el Estado.

Sergio Schoklender , ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, declaró ante la justicia que el kirchnerismo utilizó a esa organización no solo para desviar fondos públicos, sino también para financiar operaciones política s en contra del PRO, liderado por Mauricio Macri.

Según su testimonio, Aníbal Fernández, cuando era ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entregaba subsidios fijos a la fundación para mantener una oficina dedicada a acciones contra Macri. Este esquema, que involucraba al abogado Eduardo Barcesat, revela una trama de corrupción, impunidad y cinismo que se extendió por más de dos décadas de poder kirchnerista.

Las declaraciones de Schoklender exponen cómo se usó la imagen de las Madres de Plaza de Mayo, símbolo de la lucha por los derechos humanos, para encubrir negociados y recibir dinero oscuro del chavismo venezolano. La Fundación Madres de Plaza de Mayo operaba como un polirrubro: manejaba una constructora, una radio, una universidad, un bar y una imprenta.

Sin embargo, lo más grave no es la corrupción en sí, sino la hipocresía de un movimiento que se presentaba como defensor de los derechos humanos mientras utilizaba a las Madres para justificar acciones como el blanqueo del ex jefe del Ejército César Milani o del ex vicepresidente Amado Boudou. Además, la fundación se lucró con millonarios contratos de viviendas sociales que nunca se construyeron, como los de la causa Sueños Compartidos.

Schoklender también afirmó que Hugo Chávez enviaba petrodólares a la fundación a través de un esquema que involucraba a Aníbal Fernández y Barcesat. Estos fondos se destinaban, según el ex apoderado, a financiar operaciones políticas y a sostener una red de apoyo al socialismo del siglo XXI en la región.

La declaración de Schoklender se suma a una larga lista de escándalos de corrupción que involucran al kirchnerismo: la causa Vialidad por el desvío de 547 millones de dólares en obras públicas, los bolsos de coimas de empresarios, el caso de Milagro Sala en Jujuy, la máquina de hacer dinero de Boudou con Ciccone, el sistema de importaciones SIRA de Sergio Massa que pudo haber generado el mayor desfalco de la historia argentina, entre otros. Frente a este panorama, el analista político se pregunta cómo es posible que, después de 23 años de este régimen corrupto, el kirchnerismo aún tenga chances de regresar al poder.

Y más aún cuando repiten la misma estrategia electoral de victimizarse y prometer un futuro mejor. Muchos señalan que Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y posible candidato presidencial, es presentado como honesto y sin causas judiciales.

Sin embargo, se recuerda que su nombre aparece en los casos de Ciccone, Sueños Compartidos, José López, los fondos de Venezuela, Hotesur, los Cuadernos, el gas licuado, Lázaro Báez, los trenes chatarra de Jaime, YPF, Antonini Wilson y Odebrecht. La pregunta es si realmente creen que la gente olvida o subestima la memoria colectiva.

A pesar de la crisis de credibilidad, el gobierno actual de Javier Milei también enfrenta desafíos, como la inflación, la interna política y el escándalo de la criptomoneda Libra. Sin embargo, una encuesta de la consultora Equipo Mide publicada por Clarín muestra la siguiente intención de voto para 2027: Milei 28%, Kicillof 22%, Bregman 12%, Macri 8%, Villarruel 4%, Massa 3%, Grabois 3%, Máximo Kirchner 2%, y otros con porcentajes menores.

Esto sugiere que, a pesar de todo, el kirchnerismo mantiene una base electoral significativa. El sindicalista Luis Barrionuevo declaró que la CGT puede voltear al gobierno en 36 horas, pero estas afirmaciones chocan con la realidad de una sociedad que ha madurado y que ya no se deja llevar por las viejas tácticas de presión. Las redes sociales y el hartazgo popular han cambiado las reglas del juego político.

La sociedad argentina parece no querer regresar al pasado de corrupción e impunidad, pero el futuro político sigue siendo incierto





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