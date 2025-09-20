Schelotto analiza la polémica arbitral y anticipa un duelo clave con Racing

Guillermo Barros Schelotto, técnico de Vélez Sarsfield, evalúa el triunfo ante San Martín de San Juan, marcado por las decisiones arbitrales y el VAR. El 'Mellizo' anticipa un partido crucial contra Racing en la Copa Libertadores y critica la expulsión de Quirós.

Guillermo Barros Schelotto , entrenador de Vélez Sarsfield , expresó sus impresiones tras la victoria de su equipo contra San Martín de San Juan, un encuentro marcado por la polémica y la intervención del VAR . El 'Mellizo', conocido por su carácter apasionado, no dudó en manifestar su sorpresa y descontento con la expulsión de Aaron Quirós en los últimos minutos del partido. 'Pensé que iba a ser al revés', declaró Schelotto, refiriéndose a la jugada que consideró injusta.

La expulsión de Quirós, sumada a otros incidentes y decisiones arbitrales, generó un ambiente de debate en torno al uso de la tecnología y su impacto en el juego. Schelotto, ya con la mente puesta en el crucial partido de vuelta de la Copa Libertadores contra Racing Club, no escatimó en declaraciones picantes para anticipar el encuentro del martes. El entrenador, consciente de la importancia del partido y de la ausencia de Lisandro Magallán por expulsión en el partido de ida, anticipó un duelo intenso y disputado. 'Estamos en racha con el VAR pero el martes se corta, vas a ver', afirmó con ironía, haciendo referencia a las decisiones arbitrales que favorecieron a su equipo y que, según él, podrían cambiar en el próximo enfrentamiento. El técnico resaltó que el VAR ha sido un factor importante en los últimos partidos, pero sugirió que la suerte podría no estar de su lado en el choque contra Racing. El análisis de Schelotto no se limitó a la polémica arbitral. El entrenador también hizo hincapié en el rendimiento de algunos jugadores y en la importancia de mantener la concentración en un torneo tan exigente como la Copa Libertadores. Además, el Mellizo recordó la anulación de un gol de Aaron Quirós por fuera de juego, también dictaminada por el VAR, en el partido de ida, y la correcta anulación de una tarjeta roja a Juan Nardoni. Schelotto también destacó la labor de jugadores como, que según él, demostraron una 'calidad enorme' en el manejo de ciertas jugadas y pelotas quietas. El entrenador sabe que el partido contra Racing será un desafío mayúsculo, y que su equipo deberá mostrar lo mejor de sí para avanzar en la competencia. La expectativa es alta, y la afición de Vélez espera con ansias un desempeño memorable en el estadio





