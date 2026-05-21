Scenario of Low Nominal Volatility: Dollar Below the Ceiling, Debate on Dollarization Intensifies

The news text discusses the current scenario of low nominal volatility, characterized by reduced volatility in exchange rates and interest rates. The dollar is currently more than 20% below the ceiling. The debate on dollarization of portfolios is gaining momentum. The analysts provide strategies to recommend and analyze the current situation.

Estamos en presencia de un escenario de baja volatilidad nominal. Se observa una reducida volatilidad cambiaria y de tasas de interés. El dólar esta mas de un 20% debajo del techo.

Esperan que el veranito cambiario siga conforme se acelera la liquidación del agro. Sin embargo, el debate sobre la dolarización de carteras toma mayor dinamismo. ¿Qué estrategias recomiendan? El tipo de cambio financiero y el dólar oficial se siguen distanciando de la banda superior.

Esto es gracias a que el dólar se mantiene operando sin volatilidad ni sobresaltos, en un rango acotado. El oficial permanece debajo de los $1400 y el contado con liquidación continúa debajo de los $1500. Así, y dado que la banda superior incorpora los últimos registros de IPC al alza, mientras el dólar se mantiene calmo y la banda superior acelera, el billete se distancia aún más del límite superior del esquema cambiario.

El dólar oficial se ubica un 24% debajo del techo de la banda, mientras que el contado con liquidación se sitúa un 16% debajo del techo. Con lo cual, en la medida que esta situación persista, las bandas cambiarias comienzan a ser cada vez mas irrelevantes para el mercado. Federico Filippini, Head of Research de Adcap Grupo Financiero, consideró que hay dos factores que vuelven cada vez menos relevante a la banda superior.

Uno de ellos es que el fortalecimiento del Banco Central hace más creíble la posibilidad de intervención en el techo de la banda, y disuade que el tipo de cambio llegue a ese nivel. El segundo es que el tipo de cambio real ya mostró una corrección frente a los niveles de 2025, lo que también disminuye la presión sobre la parte alta del esquema.

"Aunque ambos factores está mejor que durante el ciclo electoral 2025, la economía sigue muy vulnerable a un proceso de dolarización masivo como el que vimos en aquel momento, por lo que no podemos descartar una corrección eventual del tipo de cambio. En el corto plazo, sin embargo, mantenemos una recomendación por los instrumentos en pesos (tanto indexados como CER)", detalló.

El ITCRM acumula una apreciación del 0,4% en el último mes, que se amplía al 6,4% al comparar el promedio de mayo contra el primer trimestre, y al 11,3% respecto al promedio de diciembre del año pasado. Esta tendencia es una señal de una apreciación real sostenida y de magnitud no despreciable la cual se da debido a la estabilidad del tipo de cambio nominal y una inflación por encima del 2% mensual.

Thiago Marino, Analista de Renta Fija en IOL, detalló que dentro de las bandas cambiarias, el tipo de cambio se ubica al 64% de la banda, es decir, levemente por encima del centro.

"Con el techo actualmente en $1730 implica una distancia al techo de cerca del 24%. Esta brecha no es menor dado que, a medida que el tipo de cambio se aleja del techo, el "efecto presencia" de la banda como ancla psicológica se diluye, reduciendo la efectividad del esquema. No nos preocupa en el corto plazo, pero es un elemento a monitorear", comentó.

Dicho esto, Marino remarca que luego de que el Gobierno haya demostrado incomodidad ante episodios de volatilidad cambiaria, espera que continue haciendo uso de herramientas complementarias para contenerla. Entre algunas estrategias que menciona Marino, destaca que el incremento notable del volumen en el mercado de dollar-linked ante presiones alcistas. Ya no solo se observan fuertes subas en el tipo de cambio, a la vez que la tasa de interés en pesos también se encuentra en una fase de menos volatilidad.

Del mismo modo, la banda inferior de la banda se ubica bien debajo de los $900 a esta altura, por lo que también perdió relevancia dentro del actual esquema. En línea con ello, el mercado tampoco ve algún evento disruptivo en cuanto al futuro del tipo de cambio. Los contratos de dólar futuro proyectan que el tipo de cambio se va a mantener en la parte media de las bandas cambiarias, bien lejos del techo.

Así, si bien las bandas siguen funcionando y dicho esquema se mantiene vigente, los márgenes superiores e inferiores están perdiendo relevancia. Desde Sailing Inversiones explicaron que, si bien los contratos de dólar futuro se mantienen todavía lejos del techo de la banda, eso no implica que ese techo haya perdido relevancia.la banda siguió ajustando por inflación y, como la inflación volvió a acelerarse en los últimos meses, el techo se fue desplazando hacia arriba.

Al mismo tiempo, la presión vendedora en el mercado de cambios dejó al tipo de cambio operando bastante más abajo, generando una distancia mayor contra el límite superior. Para los analistas de Sailing Inversiones, el hecho de que el dólar se aleje de la banda y provoque tal distancia, es positiva.la autoridad monetaria puede verse obligada a vender divisas en el techoel mercado no vea una dolarización brusca de portafolios , el tipo de cambio podría mantenerse dentro de un rango relativamente contenid





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Low Nominal Volatility Reduced Volatility Exchange Rates Interest Rates Dollar Ceiling Dollarization Strategies Analysts Authority Monetary Dollar-Linked Dollar Future Dollar-Linked Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future Dollar Future

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Closing obstetricy and neonatal areas due to demographic declineInstitution explains closure of obstetrics and neonatology areas to patients who were being treated or monitored as a result of notification during the weekend and being redirected to other healthcare institutions. The measure is due to a demographic factor, the strong decrease in birth rate, with the average number of children per woman at a historic low of 1.23, much below the 2.1 necessary for population stability.

Read more »

Diego Giacomini en El Cronista Stream: “El programa económico es dinámicamente inconsistente en lo cambiario, monetario y fiscal”Estuvo en “Nada Personal: el debate de la semana”, conducido por Julián Yosovitch y con un panel integrado por Florencia Barragan, Agustín D’Attellis y Mariano Gorodisch.

Read more »

Joven Millonario celebra su debut en un gol en el último minutoDebate sobre el talento de Lautaro Pereyra, jugador del Millonario, y su impacto en el juego del equipo en su debut en la Liga Profesional de Fútbol.

Read more »

Increase in Suicides among Adolescents and Young Adults in the RegionThe report highlights a concerning trend of rising suicide rates among adolescents and young adults in the Americas, despite a global decrease in suicide rates. The third leading cause of death among 10-24-year-olds in Argentina is suicide, with traffic accidents being the second leading cause. The study measures suicide rates from 2000 to the second year of the pandemic and reveals that in 2021, 18,157 adolescents and young adults died by suicide in the region. The increase in suicide rates is more pronounced among girls, particularly among the youngest age group, 10-14 years old. The study also notes that suicide rates have increased more rapidly among young adults than the general population.

Read more »

Intercambio agresivo entre Santoro y Gianni durante debate sobre economíaUn cruce entre políticos porteños se generó en un debate sobre economía del país

Read more »

Leandro Santoro dejó en ridículo a Leila Gianni en vivo: “Vos militando por mí”En medio de un fuerte debate, Leandro Santoro le mostró a Leila Gianni fotos de ellas militando para el kirchnerismo.

Read more »