Scandals and Investigations Surround Minella Stadium Concession in Mar del Plata

The concession of the José María Minella Stadium in Mar del Plata, awarded to Minella Stadium, a Brazilian company controlled by Revee, has been plagued by scandals and investigations related to corruption and fraud. Revee, the major shareholder of Minella Stadium, is controlled by REAG, which has been investigated in the 'Caso Banco Master', the largest banking fraud in Brazilian history. The stadium, which was supposed to be delivered to private hands six months ago, still shows the same state of deterioration that led to its delivery. The opposition has been demanding answers from the local government regarding the lack of progress in the significant works planned in the concession agreement.

A seis meses de iniciada la concesión del estadio mundialista José María Minella de Mar del Plata, la empresa controlante, Minella Stadium , no avanzó con ninguna de las obras significativas previstas en el pliego.

Por eso, en la oposición proliferan los pedidos de informes reclamando respuestas que aún no llegan de la gestión local. Eso, en medio de escándalos de corrupción e investigaciones de negociados que salpican a la compañía que, como única oferente, ganó la licitación promovida por la gestión municipal al mando de Guillermo Montenegro el año pasado.

La socia mayoritaria de Minella Stadium, la brasileña Revee, tiene a su grupo controlante, REAG investigado en el 'Caso Banco Master', catalogado como el mayor fraude bancario en la historia de Brasil. Por eso, el 15 de enero pasado el Banco Central de Brasil ordenó la liquidación de REAG. Un día antes, el titular de REAG, João Carlos Mansur, renunció como presidente del Consejo de Administración de Revee.

Con la salida de Mansur, Revee buscó desprenderse del escándalo y garantizó que sus proyectos siguen en pie. Pero sus acciones se derrumbaron desde revelado el Caso Banco Master, en noviembre pasado, pocos días después de firmarse el contrato de concesión del Minella, que hoy sigue presentando el mismo estado de deterioro que motivó su entrega a privados





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