Scandal at the Argentina Salud clinic: Fanatic padel player, Hector Navarro, dies after receiving health treatment

Argentine authorities investigate a scandal at the Argentina Salud clinic in the western conurbane of Buenos Aires, involving the death of a 57-year-old fanatically devoted to padel and fishing, Hector Navarro, who died after receiving health treatment that included studies and injections. The investigation targets a health management network linked to the clinic, allegedly conducting practices like using false documents and unprofessional people.

Héctor Navarro (57 años), que vivía en González Catán, murió mientras esperaba atención médica luego de recibir estudios cardiológicos y una inyección de ketorolac, en una clínica llamado ‘ Argentina Salud’ cercana a su domicilio.

Durante la investigación, cuestionaron la documentación y los habilitados médicos de la clínica y presuntamente también de otras sedes asociadas. La familia de la víctima denunció agresiones y falta de respuestas por parte de la policía y directivos de la clínica. La Justicia investiga una presunta red de centros médicos acusados de operar con profesionales falsos, matrículas robadas y documentación adulterada





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