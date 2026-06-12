Scaloni y una preparación llena de incertidumbres para el debut argentino en el Mundial 2026

La selección argentina llega al Mundial 2026 con buen nivel futbolístico pero rodeada de dudas por lesiones. El defensa es el sector más complicado y el cuerpo técnico evalúa opciones last minute. El ambiente en Kansas City está lejos del clima de Copa del Mundo.

Lionel Scaloni , entrenador de la selección argentina , enfrenta una compleja preparación de cara al debut en el Mundial 2026 contra Argelia por el Grupo J. Aunque el equipo muestra una buena forma futbolística, la tranquilidad fuera del campo se ha visto alterada por una serie de problemas físicos.

La delegación llegó a Estados Unidos con alrededor de diez jugadores arrastrando lesiones, algunos de los cuales lograron recuperarse mientras otros se han ido desvinculando paulatinamente. Esta situación ha convertido la cuenta regresiva al primer partido en una sucesión de partes médicos y cambios de planes, incluso afectando la lista final de convocados.

La ciudad de Kansas City, sede de los entrenamientos, carece del ambiente mundialista habitual: no se observan banderas, camisetas ni concentraciones de hinchas, ya que muchos argentinos prefieren bases turísticas como Miami o Dallas. El FIFA Fan Festival inaugurado cerca del museo nacional contó mayoritariamente con público mexicano residente, evidenciando la escasa presencia albiceleste en la zona. Dentro del complejo de entrenamiento del Sporting Kansas City, el ambiente es tenso.

A diferencia de otras prácticas donde las bromas eran frecuentes, ahora el foco está puesto en la recuperación individual. El sector más afectado es la defensa, que pasó de parecer resuelta a convertirse en un rompecabezas. La primera baja seria fue Guido Rodríguez, aunque su ausencia fue compensada por el buen desempeño de otros en los amistosos.

Sin embargo, un nuevo contratiempo surgió con la distensión en el sóleo de un jugador clave (probablemente referido a un central o volante defensivo), lo que obligó al cuerpo técnico a considerar alternativas como Facundo Medina y Gonzalo Montiel. Además, otros futbolistas como el lateral izquierdo titular y su suplente natural no están al ciento por ciento, y hay interrogantes sobre la disponibilidad de Leandro Paredes, quien se recupera de una lesión muscular.

Messi, aunque presente, llega con menos rodaje tras una lesión de rodilla que lo mantuvo casi dos meses sin competir oficialmente. Scaloni, consciente de la lección aprendida en Qatar 2022 donde tuvo que esperar hasta último momento por varios jugadores, maneja un discurso pragmático: advirtió que quien no alcance la disponibilidad mínima se quedará fuera. La sensación actual, sin embargo, es diferente: no por la gravedad de las lesiones, sino porque el tiempo se agota.

El debut está a la vuelta de la esquina y la selección depende de la evolución de múltiples piezas. Mientras las calles de Kansas City permanecen ajenas al fervor mundialista, la cuenta regresiva más crucial no es la del partido contra Argelia, sino la de los días restantes hasta que el parte médico deje de reportar novedades





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