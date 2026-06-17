Scaloni se rinde ante Messi y celebra la victoria que rompe un hechizo histórico

Tras el triunfo 3-0 sobre Argelia, el seleccionador argentino elogió a Lionel Messi, autor de los tres goles, y destacó la importancia de ganar el debut tras 40 años de maldiciones. El equipo muestra solidez y el capitán iguala un récord goleador en mundiales.

El seleccionador argentino Lionel Scaloni celebró la contundente victoria por 3-0 sobre Argelia en el debut de la Copa Mundial 2026 , un resultado que rompió una maldición histórica: Argentina nunca había ganado en su primer partido tras ser campeona del mundo, cayendo en 1982 ante Bélgica y en 1990 frente a Camerún.

Scaloni elogió profundamente a Lionel Messi, quien con 38 años anotó los tres goles e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales. El técnico destacó la naturalidad y el liderazgo de Messi, señalando que su relación con el grupo es de igual a igual y que su presencia eleva el nivel del equipo.

La victoria, lograda en Kansas City, mostró a una Argentina sólida tanto en juego como en espíritu, con un Messi imperturbable que comandó la ofensiva. Scaloni reconoció que el partido tuvo complicaciones, especialmente en el primer tiempo, pero valoró el trabajo colectivo y las rotaciones, como las entradas de Thiago Almada y Lautaro Martínez. Ahora, con la tranquilidad del triunfo inicial, el enfoque ya está puesto en el próximo rival, buscando mantener la consistencia para avanzar en el torneo





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