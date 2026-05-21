Scaloni se encuentra en la recta final para definir la nómina de la Copa del Mundo

Lionel Scaloni se encuentra en la recta final para definir la nómina de 26 jugadores para la Copa del Mundo. La fecha límite para la presentación de la lista es el 30 de mayo, y el entrenador deberá tomar decisiones sobre los jugadores que se recuperan de lesiones y otros que están en duda. Entre los casos más destacados se encuentran los de Paulo Dybala, quien se recupera de una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha, y de Julián Álvarez, quien sufrió un esguince de tobillo izquierdo en la semifinal de Champions League. Scaloni deberá evaluar la evolución de ambos jugadores para tomar una decisión final sobre su participación en el Mundial. Además, el entrenador deberá considerar la situación de otros jugadores, como el arquero Emiliano Martínez, quien se recuperó de una sobrecarga muscular y estará disponible para el primer partido de la fase de grupos. La incertidumbre sobre la lista final se intensifica con la final entre River y Belgrano, donde el titular del equipo, el Huevo, podría lesionarse. Scaloni deberá tomar una decisión sobre la participación de Matías Viña, su alternativa, en caso de que el Huevo no esté disponible. El entrenador también deberá considerar la situación de otros jugadores, como el volante Rodrigo De Paul, quien se recupera de una lesión ósea en la zona de Lombardía. La evaluación de la evolución de De Paul será clave para la decisión final de Scaloni.

Lionel Scaloni se encuentra en la recta final para definir la nómina de 26 jugadores para la Copa del Mundo. La fecha límite para la presentación de la lista es el 30 de mayo, y el entrenador deberá tomar decisiones sobre los jugadores que se recuperan de lesiones y otros que están en duda.

Entre los casos más destacados se encuentran los de Paulo Dybala, quien se recupera de una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha, y de Julián Álvarez, quien sufrió un esguince de tobillo izquierdo en la semifinal de Champions League. Scaloni deberá evaluar la evolución de ambos jugadores para tomar una decisión final sobre su participación en el Mundial.

Además, el entrenador deberá considerar la situación de otros jugadores, como el arquero Emiliano Martínez, quien se recuperó de una sobrecarga muscular y estará disponible para el primer partido de la fase de grupos. La incertidumbre sobre la lista final se intensifica con la final entre River y Belgrano, donde el titular del equipo, el Huevo, podría lesionarse. Scaloni deberá tomar una decisión sobre la participación de Matías Viña, su alternativa, en caso de que el Huevo no esté disponible.

El entrenador también deberá considerar la situación de otros jugadores, como el volante Rodrigo De Paul, quien se recupera de una lesión ósea en la zona de Lombardía. La evaluación de la evolución de De Paul será clave para la decisión final de Scaloni. El entrenador deberá tomar una decisión final sobre la participación de todos los jugadores en la Copa del Mundo





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lionel Scaloni Copa Del Mundo Lista De Jugadores Lesiones Paulo Dybala Julián Álvarez Emiliano Martínez Rodrigo De Paul

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mundial 2026: argentinos en los Estados Unidos se preparan para hacer rendir la Copa del MundoEmpresarios argentinos preparan promociones, nuevas aperturas y paquetes especiales para capitalizar el impacto económico que dejará el Mundial 2026

Read more »

Lionel Scaloni deja a 20 futbolistas fuera de la lista de 55 para el Mundial 2026La Selección Argentina comienza a diagramar los convocados para la Copa del Mundo y muchos futbolistas quedarán afuera de la competencia. La dirigencia planea recortar la nómina a los 26 pasajeros finales antes de que viajen al país.

Read more »

¡Presidente AFA activa 'modo mundial' para Copa del MundoEl presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Scarnici, reveló que la Selección se ha puesto en 'modo mundial' para la Copa del Mundo y cubrirá todos los escenarios posibles. Junto a una foto del partido de selección entre Argentina y México en Ezeiza, dijo que representará a todo el pueblo argentino y que llevará la bandera hasta lo más alto.

Read more »

Quiénes son los 35 jugadores que reservó Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026A menos de un mes del Mundial 2026, se conoció que el entrenador de la Selección Argentina envió unas 35 notificaciones de cara a la convocatoria final.

Read more »