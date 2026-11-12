Scaloni reflexiona sobre la emotiva visita del Papa León XIV a Argentina

El seleccionador Lionel Scaloni comparte su visión sobre el impacto del Papa León XIV en Argentina, destacando la unidad nacional y su renovado compromiso hasta 2030.

El seleccionador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ha expresado públicamente sus emociones tras la reciente visita pontificia a nuestro país. El entrenador fue consultado por la presencia del Papa León XIV en suelo argentino y no ocultó su profundo sentir ante el evento.

Lo vivió igual que todos, reconoció Scaloni, enfatizando que son momentos que se guardan para siempre. Admitió que a él le hubiera gustado estar presente en esos instantes históricos que conmovieron a la nación.

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El poder de las palabras pontificias

Scaloni destacó la capacidad de las palabras del Papa para llegar profundamente a la gente. Escuchar sus palabras siempre a uno lo tocan, expresó el DT, antes de dejar una frase que resumió su mirada sobre la visita.

La interacción visual entre el entrenador y el medio, como se aprecia en la imagen del abrazo de Scaloni y Tapia (@maxibenozzi), reflejó el ambiente de respeto y admiración que generó el evento religioso en el entorno futbolístico.

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Unión nacional y trascendencia cultural

El entrenador también puso el foco en el impacto social que se produjo durante los días que León XIV estuvo en el país. Para Scaloni, más allá de las creencias y las diferencias, el acontecimiento permitió que el país se juntara y se sintiera identificado.

La presencia del Sumo Pontífice no solo tuvo un significado religioso, sino que actuó como un catalizador de unidad nacional. La Albiceleste, bajo la dirección de Scaloni, ha sabido conectar con esta sensibilidad colectiva que trasciende los terrenos de juego.

Compromiso renovado hasta 2030

En el contexto de este clima nacional, se confirma que Lionel Scaloni fue renovado como entrenador en la Selección Argentina hasta 2030. Afirmó: Estoy con las mismas ganas que desde el primer día, demostrando su total compromiso con el proyecto.

Este periodo de renovación asegura la continuidad del éxito logrado por la plantilla. La dirección técnica mantiene su enfoque en mantener la cohesión del grupo y el alto nivel competitivo en las próximas competencias internacionales.

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Respaldo a la plantilla actual

Scaloni ha demostrado un liderazgo sólido que ha sido fundamental para la estabilidad del equipo. Su gestión ha permitido que la Selección Nacional se mantenga en la cima del fútbol mundial, aprovechando el talento de sus jugadores.

El entorno de la Selección ha reflejado esta calma y determinación. El respaldo mutuo entre el cuerpo técnico y los futbolistas sigue siendo la base del funcionamiento del plantel. La visión de Scaloni apunta a consolidar este legado deportivo en los próximos años.