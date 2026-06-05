Scaloni prueba variantes y define dudas en amistosos previos a Argelia

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, está probando diferentes variantes en los amistosos previos al partido contra Argelia, que se disputará el sábado en Texas. En estos partidos, Scaloni está estudiando variantes mientras se ponen a punto los tocados y/o los futbolistas que ya están en buena forma pero requieren de un poco más de tiempo para llegar a punto al 16 de junio.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni , está probando diferentes variantes en los amistosos previos al partido contra Argelia , que se disputará el sábado en Texas.

El técnico sabe que antes del estreno ante Argelia habrá dos amistosos, uno de ellos mañana ante Honduras en el Kyle Field de Texas, y el segundo se disputará en Alabama el martes ante Islandia. En estos partidos, Scaloni está estudiando variantes mientras se ponen a punto los tocados y/o los futbolistas que ya están en buena forma pero requieren de un poco más de tiempo para llegar a punto al 16 de junio.

Una prueba que mantiene tres dudas de cara al primer ensayo. Una de ellas, en el arco: la pulseada se mantiene entre varios jugadores. Algo similar ocurre con el acompañante del '9', donde dos delanteros de características diferentes determinarán la morfología táctica de Argentina ante los centroamericanos. En la zaga, se está probando a diferentes jugadores para encontrar el reemplazo de Cuti Romero.

Con el medio bastante definido y con el lateral izquierdo en potestad de Nico Tagliafico, Scaloni está dando chances de rotación para que diferentes opciones para cada puesto tengan roce antes del arranque del torneo





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